O Bayern de Munique anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, a assinatura de um contrato profissional com um de seus jogadores, válido até 30 de junho de 2030, após anos de desenvolvimento na academia do clube bávaro.

Trata-se do jovem Tim Binder, de 19 anos, que ingressou na academia do Bayern em 2019, vindo do Augsburg quando tinha 12 anos, antes de passar por todas as categorias de base.

Binder atua no ataque, seja como ponta ou meia-ofensivo, e defende a seleção alemã sub-19, pela qual disputou 4 partidas.

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Durante a última pré-temporada, Binder atuou pela equipe principal sob o comando do técnico Vincent Kompany e conseguiu deixar uma boa impressão na comissão técnica, além de sua participação com a equipe reserva na liga regional.

O jogador trabalha atualmente para recuperar sua forma física, após sofrer um estiramento nas fibras do músculo posterior da coxa direita, segundo o site oficial do Bayern de Munique.

Christoph Freund, diretor esportivo do clube bávaro, declarou: "Tim tem um potencial muito grande; é rápido, forte no drible e possui uma personalidade excelente. Provou seu talento recentemente durante a pré-temporada com os profissionais. Chegou até nós pequeno e evoluiu constantemente nas equipes de base. Estamos felizes em continuar a trajetória com ele no Bayern".

Outros clubes haviam manifestado interesse em contratar Binder por empréstimo neste verão, mas o Bayern de Munique lhe ofereceu um caminho claro rumo ao time principal, o que levou o jogador a optar por permanecer com o atual campeão do Campeonato Alemão.

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