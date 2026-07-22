Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

Traduzido por

Oficialmente... Casemiro junta-se a Messi no Inter Miami

Mercado da bola
Casemiro
L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Manchester United
Brasil
Argentina
EUA
England

A estrela brasileira embarca numa nova aventura após a saída do Manchester United

O clube norte-americano Inter Miami anunciou oficialmente a contratação de Casemiro numa transferência a custo zero, para que o médio brasileiro passe a jogar ao lado do argentino Lionel Messi, depois de se terem defrontado frente a frente várias vezes nos clássicos entre Real Madrid e Barcelona.

O Inter Miami confirmou, em comunicado oficial, esta quarta-feira, que Casemiro assinou um contrato válido até ao final da época de 2027, com opção de prolongamento do vínculo até junho de 2029, ficando o jogador apto a competir após a conclusão dos procedimentos para a obtenção do visto de trabalho.

Está previsto que o astro brasileiro use a camisola número 5.

Casemiro, de 34 anos, saiu do Manchester United após o término do seu contrato no final da época passada, e esperava-se que se juntasse ao Inter Miami depois do Mundial de 2026.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI
Amistosos de clubes
Rosenborg crest
Rosenborg
RBK
Manchester United crest
Manchester United
MUN

As primeiras palavras de Casemiro após assinar

O internacional brasileiro manifestou a sua satisfação por viver esta nova experiência, sublinhando que a sua ambição de conquistar mais títulos foi o fator mais determinante por detrás da sua decisão.

Casemiro afirmou, em declarações ao site do seu novo clube: «O que me motiva sempre é vencer e continuar a evoluir. O projeto que o clube me apresentou, e os esforços feitos para concretizar a transferência, significam muito para mim».

E acrescentou: «Estou extremamente grato por esta confiança, e espero retribuí-la dentro e fora de campo, seja nos jogos ou nos treinos diários. Vou dar tudo o que tenho pelo clube e pelos seus adeptos».

Beckham: Casemiro é um vencedor habituado a ganhar

Por seu lado, o coproprietário do clube, David Beckham, deu as boas-vindas ao ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United, afirmando que o clube contratou um dos jogadores mais bem-sucedidos da sua geração.

Beckham declarou: «Estou muito feliz com a chegada de Casemiro e da sua família ao Inter Miami. Sempre o admirei como jogador e como pessoa. É um vencedor habituado a ganhar e, depois de uma carreira excecional no Real Madrid e no Manchester United, alegra-me que tenha escolhido Miami como a sua nova etapa».

Casemiro já tinha jogado no Real Madrid e no Manchester United, conquistando com ambos vários títulos, um cenário que Beckham viveu quando era jogador.

Por sua vez, o proprietário-gestor do clube, Jorge Mas, afirmou que a transferência reflete as grandes ambições do Inter Miami, esclarecendo que o clube pretende tornar-se uma referência mundial e não apenas um dos melhores clubes dos Estados Unidos.

E acrescentou: «Casemiro personifica os valores em que o clube assenta: liderança, mentalidade vencedora e enorme experiência. A sua escolha de se juntar a nós depois de tudo o que conquistou confirma a sua confiança no nosso projeto».

Uma carreira repleta de títulos

Casemiro chega ao campeonato norte-americano após uma carreira excecional, iniciada no brasileiro São Paulo, antes de se transferir para o Real Madrid em 2013, onde se tornou num dos melhores médios defensivos do mundo.

Ao longo de 8 épocas com o clube merengue, disputou 336 jogos, nos quais marcou 31 golos e deu 29 assistências, contribuindo para a conquista de 18 títulos, com destaque para 5 troféus na Liga dos Campeões, 3 títulos no campeonato espanhol e 3 no Mundial de Clubes.

Em 2022, transferiu-se para o Manchester United, onde disputou 160 jogos, nos quais marcou 26 golos e assistiu para outros 14, tendo contribuído para a conquista da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga inglesa.

A nível internacional, Casemiro disputou 91 jogos com a camisola da seleção do Brasil, sagrando-se campeão da Copa América 2019, tendo ainda participado nas edições de 2018, 2022 e 2026 do Mundial, e jogado todos os encontros da «Seleção» no Mundial de 2026, marcando um golo nos dezasseis avos de final e assistindo para outro golo nos oitavos de final.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google