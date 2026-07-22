Oficialmente... Casemiro junta-se a Messi no Inter Miami

O clube norte-americano Inter Miami anunciou oficialmente a contratação de Casemiro numa transferência a custo zero, para que o médio brasileiro passe a jogar ao lado do argentino Lionel Messi, depois de se terem defrontado frente a frente várias vezes nos clássicos entre Real Madrid e Barcelona.

O Inter Miami confirmou, em comunicado oficial, esta quarta-feira, que Casemiro assinou um contrato válido até ao final da época de 2027, com opção de prolongamento do vínculo até junho de 2029, ficando o jogador apto a competir após a conclusão dos procedimentos para a obtenção do visto de trabalho.

Está previsto que o astro brasileiro use a camisola número 5.

Casemiro, de 34 anos, saiu do Manchester United após o término do seu contrato no final da época passada, e esperava-se que se juntasse ao Inter Miami depois do Mundial de 2026.

As primeiras palavras de Casemiro após assinar

O internacional brasileiro manifestou a sua satisfação por viver esta nova experiência, sublinhando que a sua ambição de conquistar mais títulos foi o fator mais determinante por detrás da sua decisão.

Casemiro afirmou, em declarações ao site do seu novo clube: «O que me motiva sempre é vencer e continuar a evoluir. O projeto que o clube me apresentou, e os esforços feitos para concretizar a transferência, significam muito para mim».

E acrescentou: «Estou extremamente grato por esta confiança, e espero retribuí-la dentro e fora de campo, seja nos jogos ou nos treinos diários. Vou dar tudo o que tenho pelo clube e pelos seus adeptos».

Beckham: Casemiro é um vencedor habituado a ganhar

Por seu lado, o coproprietário do clube, David Beckham, deu as boas-vindas ao ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United, afirmando que o clube contratou um dos jogadores mais bem-sucedidos da sua geração.

Beckham declarou: «Estou muito feliz com a chegada de Casemiro e da sua família ao Inter Miami. Sempre o admirei como jogador e como pessoa. É um vencedor habituado a ganhar e, depois de uma carreira excecional no Real Madrid e no Manchester United, alegra-me que tenha escolhido Miami como a sua nova etapa».

Casemiro já tinha jogado no Real Madrid e no Manchester United, conquistando com ambos vários títulos, um cenário que Beckham viveu quando era jogador.

Por sua vez, o proprietário-gestor do clube, Jorge Mas, afirmou que a transferência reflete as grandes ambições do Inter Miami, esclarecendo que o clube pretende tornar-se uma referência mundial e não apenas um dos melhores clubes dos Estados Unidos.

E acrescentou: «Casemiro personifica os valores em que o clube assenta: liderança, mentalidade vencedora e enorme experiência. A sua escolha de se juntar a nós depois de tudo o que conquistou confirma a sua confiança no nosso projeto».

Uma carreira repleta de títulos

Casemiro chega ao campeonato norte-americano após uma carreira excecional, iniciada no brasileiro São Paulo, antes de se transferir para o Real Madrid em 2013, onde se tornou num dos melhores médios defensivos do mundo.

Ao longo de 8 épocas com o clube merengue, disputou 336 jogos, nos quais marcou 31 golos e deu 29 assistências, contribuindo para a conquista de 18 títulos, com destaque para 5 troféus na Liga dos Campeões, 3 títulos no campeonato espanhol e 3 no Mundial de Clubes.

Em 2022, transferiu-se para o Manchester United, onde disputou 160 jogos, nos quais marcou 26 golos e assistiu para outros 14, tendo contribuído para a conquista da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga inglesa.

A nível internacional, Casemiro disputou 91 jogos com a camisola da seleção do Brasil, sagrando-se campeão da Copa América 2019, tendo ainda participado nas edições de 2018, 2022 e 2026 do Mundial, e jogado todos os encontros da «Seleção» no Mundial de 2026, marcando um golo nos dezasseis avos de final e assistindo para outro golo nos oitavos de final.