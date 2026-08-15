O Barcelona anunciou neste sábado a transferência do atacante Ferran Torres para o Paris Saint-Germain.

O Barcelona escreveu em sua conta oficial na rede "X": "Chegamos a um acordo com o Paris Saint-Germain sobre a transferência de Ferran Torres para o clube francês".

Por outro lado, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação de Ferran Torres com um contrato que se estende até 2031, e o atacante vestirá a camisa número 9.

O Paris disse, em comunicado em seu site oficial: "Ferran Torres nasceu em Foios, na Espanha, no dia 29 de fevereiro de 2000, e começou a descobrir o futebol desde cedo por meio do futsal".

E acrescentou: "Aos sete anos, ingressou na academia do Valencia. Após concluir todas as etapas de sua formação dentro do clube, tornou-se o primeiro jogador nascido no século XXI a atuar no Campeonato Espanhol, diante do Eibar, no dia 16 de dezembro de 2017".

E prosseguiu: "Ferran Torres disputou três temporadas em alto nível com o Valencia, entre 2017 e 2020, além de viver sua primeira experiência na Liga dos Campeões da Europa. Ao longo de 97 partidas com a camisa do Valencia, o atacante espanhol deixou uma marca evidente e estabeleceu diversos recordes relacionados à sua pouca idade, depois de se tornar, aos 19 anos e 324 dias, o jogador mais jovem da história do clube a disputar 50 partidas no Campeonato Espanhol".

E continuou: "Torres também se tornou o primeiro artilheiro nascido no século XXI na Liga dos Campeões da Europa com um clube espanhol. Conquistou seu primeiro título como profissional em 2019, quando venceu a Copa do Rei da Espanha".

E completou: "O brilho de Ferran Torres permitiu que ele se transferisse para o Manchester City em 2020. Sob o comando de Pep Guardiola, o atacante espanhol marcou seu primeiro gol pelo Manchester City na Copa da Liga, diante do Burnley, apenas seis dias após sua estreia na Premier League diante do Wolverhampton".

E seguiu: "Em 2021, participou da campanha do Manchester City até a final da Liga dos Campeões da Europa, e conquistou com a equipe a Premier League e a Copa da Liga".

E acrescentou: "Durante a temporada 2021-2022, Ferran Torres começou a temporada no Manchester City, antes de se transferir para o Barcelona durante a janela de transferências de inverno. O jogador espanhol disputou no total 43 partidas com a camisa do Manchester City, nas quais marcou 16 gols e deu 4 assistências".

E detalhou: "No Barcelona, Ferran Torres se firmou como peça fundamental no ataque da equipe catalã. Ao longo de 207 partidas com o Barcelona, marcou 65 gols, entre eles o gol na final da Copa do Rei da Espanha em que sua equipe se sagrou campeã diante do Real Madrid em 2025, depois de dar ao seu time a chance de disputar a prorrogação".

E concluiu: "Ferran Torres enriqueceu suas vitrines com três títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei da Espanha e dois títulos da Supercopa da Espanha com a equipe catalã".