Oficialmente... Aumento do número de seleções na Taça das Nações Africanas

Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), anunciou o aumento do número de seleções participantes na Taça das Nações Africanas, a partir da próxima edição, em 2027.

A Taça das Nações Africanas de 2027 será realizada em organização conjunta entre o Quénia, o Uganda e a Tanzânia, no período entre 19 de junho e 17 de julho.

Motsepe afirmou, na conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, na África do Sul, que a Confederação Africana decidiu aumentar o número de seleções participantes na Taça das Nações Africanas, passando a ser 28 seleções em vez de 24.

A competição africana foi disputada nas últimas 4 edições com a participação de 24 seleções, tendo começado na edição de 2019, realizada no Egito, antes de a Confederação Africana decidir acrescentar 4 novas seleções, a partir da próxima edição.

Motsepe acrescentou que esta medida visa dar a um maior número de seleções a oportunidade de participar na competição africana, sublinhando que a CAF trabalha sempre para reforçar a força das suas competições e elevar o nível da competitividade nelas.

Refira-se que a Taça das Nações Africanas voltará a ser realizada em 2028 e, depois disso, passará a ser organizada de 4 em 4 anos.