Marcos Llorente, astro do Atlético de Madrid, anunciou sua aposentadoria da seleção espanhola, em uma decisão surpreendente tomada poucas semanas depois de ser campeão da Copa do Mundo de 2026.

Llorente, de 31 anos, revelou sua decisão por meio de suas contas nas redes sociais nesta quinta-feira, garantindo que a decisão de encerrar sua trajetória com a seleção veio após uma longa reflexão e não estava ligada ao resultado da Copa do Mundo, nem ao seu grau de participação no torneio.

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Llorente disse: "Depois de muito tempo pensando no assunto, decidi encerrar minha fase com a seleção. Estou consciente de que ainda sou jovem e que, talvez, se continuasse fazendo as coisas de forma correta, ainda me restariam mais anos para seguir jogando com esta camisa".

E acrescentou: "Sei que muitos de vocês não vão entender esta decisão, e talvez eu mesmo não a entenderia se a estivesse olhando de fora. Mas é uma decisão pessoal, na qual pensei muito e que, acima de tudo, nasce do meu sentimento. E independentemente de ir ou não à Copa do Mundo, ou de vencermos ou não, eu já tinha tomado essa decisão".

O jogador do Atlético de Madrid prosseguiu: "Só me resta ser eternamente grato a todas as pessoas que conheci ao longo destes anos, e que tornaram possível que eu e minha família vivêssemos momentos únicos e inesquecíveis".

Llorente concluiu: "Vou guardar tudo o que vivi, mas, acima de tudo, estes últimos 52 dias, com um grupo maravilhoso que lutou até o fim para colocar a Espanha no lugar mais alto. E foi isso que fizemos. Foi um orgulho representar meu país e fazer parte desta história. Obrigado por tudo. Um abraço a todos".

Aposentadoria precoce

A decisão de Llorente vem após uma trajetória internacional que se estendeu por cerca de 6 anos, desde sua estreia com a seleção espanhola em novembro de 2020, período em que disputou 27 partidas internacionais sem marcar nenhum gol, segundo a Federação Espanhola de Futebol.

Llorente foi um dos integrantes da lista da Espanha na Eurocopa de 2020, disputada em 2021, e também participou da Copa do Mundo de 2022 no Catar, antes de encerrar sua trajetória internacional da melhor forma possível, com o título do Mundial de 2026.

O jogador do Atlético atuou em 3 partidas durante o último Mundial, entre elas o confronto contra a França nas semifinais, que terminou com a vitória da Espanha (2 a 0).

No Atlético de Madrid, Llorente joga desde 2019, depois de ter iniciado sua carreira profissional no Deportivo Alavés e depois no Real Madrid, antes de se transferir para as fileiras dos Rojiblancos, com quem conquistou o título do Campeonato Espanhol na temporada 2020-2021.

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