Oficialmente: Argentina convoca Messi para a noite de despedida

A Federação Argentina de Futebol anunciou a convocação do lendário Lionel Messi para participar do amistoso contra a seleção de Benin, marcado para o dia 6 de outubro no estádio Monumental, casa do River Plate, para que ele possa se despedir da torcida argentina em solo nacional, após anunciar oficialmente sua aposentadoria da seleção no dia 31 de agosto passado.

O confronto amistoso terá uma celebração especial, já que vão se juntar a Messi todos os jogadores que participaram ao lado do capitão da conquista histórica e do título da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

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O nome de Messi apareceu em uma lista de 28 jogadores anunciada oficialmente pela Federação Argentina para disputar três confrontos aguardados, que começam com o duelo contra a Bolívia no dia 30 de setembro, na cidade de Córdoba, seguido do encontro com Burkina Faso no dia 3 de outubro no estádio Monumental, antes de disputar o amistoso contra Benin no mesmo estádio.

A lista contou com o retorno de Franco Mastantuono, jogador do Real Madrid emprestado à Fiorentina, e de Juan Foyth, zagueiro do Villarreal, além da convocação de novos nomes pela primeira vez, com destaque para Gianluca Prestianni (Benfica), Matías Soulé e Santiago Castro (Roma), Roman Vega (Zenit) e Agustín Giay (Palmeiras), que já haviam participado da última etapa da concentração da Tango antes da última Copa do Mundo.









A Federação Argentina detalhou em seu comunicado oficial a participação dos líderes: "Os jogadores Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso estarão presentes para participar do último amistoso no dia 6 de outubro. Já a comissão técnica anunciará os nomes dos jogadores convocados do campeonato nacional na próxima sexta-feira".

Foi Claudio "Chiqui" Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol, quem deu a notícia da presença de Messi para se despedir da torcida, ao afirmar em um vídeo oficial: "A todos os torcedores da seleção argentina, gostaria de informar que, após uma conversa que tive com o diretor técnico da seleção principal, Lionel Scaloni, decidimos fazer o convite ao melhor jogador do mundo, símbolo da nossa seleção e nosso capitão, Lionel Andrés Messi, para que receba a homenagem e a despedida que ele realmente merece no dia 6 de outubro, aqui na Argentina".