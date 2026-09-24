O clube italiano Udinese anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do zagueiro austríaco David Alaba, em uma transferência livre, após o fim de sua passagem pelo Real Madrid, que durou 5 temporadas.

Alaba, de 34 anos, assinou um contrato de uma temporada com o clube italiano, dando início a uma nova experiência no Campeonato Italiano após longos anos vividos nas fileiras dos grandes clubes da Europa.

O Udinese afirmou no comunicado de anúncio da transferência: "Um jogador que possui uma qualidade técnica excepcional, uma personalidade de liderança e versatilidade tática, Alaba chega a Udine após uma carreira brilhante no topo do futebol mundial".

11 títulos com o Real Madrid

Alaba se juntou ao Real Madrid em 2021, vindo do Bayern de Munique, e disputou 132 partidas com a camisa do clube merengue, marcando 5 gols e conquistando 11 títulos.

Seus títulos com o Real Madrid incluíram a conquista da Liga dos Campeões da Europa por duas vezes, o Mundial de Clubes por duas vezes e a Supercopa da Europa por duas vezes, além de dois títulos do Campeonato Espanhol, a Copa do Rei da Espanha e a Supercopa da Espanha por duas vezes.

Um dos momentos mais famosos de Alaba com a camisa do Real Madrid continua sendo sua célebre comemoração, colocando uma cadeira sobre a cabeça após a vitória contra o Manchester City na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa em 2022, em uma cena que se tornou uma das imagens mais marcantes da edição da "remontada da Liga dos Campeões".

Antes do anúncio oficial da transferência, o Udinese aproveitou essa lembrança de forma divertida, ao publicar em suas contas nas redes sociais, na quarta-feira, uma imagem de uma cadeira dobrável no meio de um campo, em clara referência à famosa comemoração de Alaba.

Carreira brilhante com o Bayern de Munique

Alaba começou sua carreira na academia do Austria Viena, antes de se transferir para o Bayern de Munique aos dezesseis anos de idade.

Com a equipe bávara, o zagueiro austríaco conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa por duas vezes, o Mundial de Clubes por duas vezes e a Supercopa da Europa por duas vezes, além de 10 títulos do Campeonato Alemão, bem como diversos outros troféus.

No cenário internacional, Alaba atuou pela seleção da Áustria desde quando tinha dezessete anos de idade, e disputou mais de 100 partidas com a camisa de seu país.

Leia também:

Preocupação ou tranquilidade? Revelada a situação do Real Madrid após as primeiras lesões da pausa para as datas Fifa

Alaba: Quero continuar vencendo

Alaba demonstrou entusiasmo para viver a nova experiência, afirmando que seu desejo de conquistar vitórias não mudou apesar dos sucessos que alcançou ao longo de sua carreira.

Ele disse em declarações publicadas pelo Udinese: "Vivi muitas experiências e venci muito ao longo de minha carreira, mas há uma coisa que não mudou: quero continuar vencendo".

E acrescentou: "Quero continuar competindo, e quero conquistar algo especial novamente. Essa é a mentalidade que levo comigo para Udine".

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora