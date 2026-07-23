Oficialmente: Al-Diriyah contrata antigo guarda-redes do Al-Ittihad e do Al-Nassr

O Diriyah, clube recém-promovido à Liga Roshan saudita, anunciou a contratação do antigo guarda-redes do Al-Ittihad e do Al-Nassr, durante o atual período de transferências de verão.
O Diriyah publicou, através da sua conta oficial na rede "X", uma mensagem na qual anunciou a contratação do guarda-redes saudita Amin Al-Bukhari, num negócio de transferência livre, após o fim do seu contrato com o anterior clube, o Al-Fateh.
O Diriyah recorreu à contratação de Al-Bukhari depois de terem falhado as suas tentativas de garantir o outro guarda-redes saudita, Mohammed Al-Owais, na sequência da transferência deste para o Al-Hilal.
Al-Bukhari tornou-se o quarto reforço fechado pelo clube recém-promovido à Liga Roshan, depois de Saeed Al-Rubaie, do Al-Akhdoud, Hattan Bahebri, do Al-Khaleej, e do senegalês Clayton Diandy, do Aris Salónica, da Grécia.
O Diriyah será o sétimo clube pelo qual o guarda-redes de 29 anos vai jogar no campeonato saudita, depois dos clubes Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ettifaq, Damac, Al-Fateh, além do Al-Nassr, ao qual esteve ligado entre 2020 e 2025.
Recorde-se que o Diriyah participa pela primeira vez na sua história na Liga Roshan saudita, tendo-se qualificado após a vitória sobre o Al-Ula no jogo final do playoff de acesso à subida a partir da Liga Yelo da Primeira Divisão.