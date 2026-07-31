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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Oficialmente: a Federação Saudita se desfaz de nova estrela

M. Mitaj
Genoa
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Albânia
Itália
Arábia Saudita

Saída de mais um astro

O clube italiano Genoa anunciou a contratação oficial do albanês Mario Mitaj, jogador do Al-Ittihad da Arábia Saudita, durante a atual janela de transferências de verão, num movimento que marca o retorno do atleta aos gramados europeus após apenas uma temporada disputada na Roshn Saudi League.

Mitaj foi transferido para o Genoa por empréstimo de uma temporada, com uma cláusula que garante ao clube italiano o direito de compra definitiva de seu contrato ao fim do período de empréstimo, caso a comissão técnica se convença de seu nível.

O acordo veio após negociações entre as duas partes, em meio ao desejo do Genoa de reforçar o lado esquerdo com um elemento de experiência internacional, enquanto o Al-Ittihad aprovou a saída do jogador, dentro de um plano de reestruturação do elenco antes do início da nova temporada.

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Mitaj havia se juntado ao Al-Ittihad no verão de 2024, vindo do Lokomotiv Moscou, da Rússia, e conquistou a dobradinha da Liga e da Copa do Rei na temporada retrasada.

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O jogador albanês espera recuperar seu nível dentro do Campeonato Italiano e conseguir a oportunidade de atuar de forma regular, o que o ajudaria a manter seu lugar na seleção da Albânia no próximo período.

A expectativa é de que Mitaj se junte aos treinos do Genoa nas próximas horas, preparando o terreno para iniciar sua trajetória oficial com a equipe, visando o começo das competições da nova temporada.

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