O clube italiano Genoa anunciou a contratação oficial do albanês Mario Mitaj, jogador do Al-Ittihad da Arábia Saudita, durante a atual janela de transferências de verão, num movimento que marca o retorno do atleta aos gramados europeus após apenas uma temporada disputada na Roshn Saudi League.

Mitaj foi transferido para o Genoa por empréstimo de uma temporada, com uma cláusula que garante ao clube italiano o direito de compra definitiva de seu contrato ao fim do período de empréstimo, caso a comissão técnica se convença de seu nível.

O acordo veio após negociações entre as duas partes, em meio ao desejo do Genoa de reforçar o lado esquerdo com um elemento de experiência internacional, enquanto o Al-Ittihad aprovou a saída do jogador, dentro de um plano de reestruturação do elenco antes do início da nova temporada.

Leia também: Rebeldia nos bastidores e a queda da máscara: como Jaissle traiu a era do Al-Ahli?

Mitaj havia se juntado ao Al-Ittihad no verão de 2024, vindo do Lokomotiv Moscou, da Rússia, e conquistou a dobradinha da Liga e da Copa do Rei na temporada retrasada.

O jogador albanês espera recuperar seu nível dentro do Campeonato Italiano e conseguir a oportunidade de atuar de forma regular, o que o ajudaria a manter seu lugar na seleção da Albânia no próximo período.

A expectativa é de que Mitaj se junte aos treinos do Genoa nas próximas horas, preparando o terreno para iniciar sua trajetória oficial com a equipe, visando o começo das competições da nova temporada.