O Wydad Athletic Club definiu a questão do retorno do experiente meio-campista Ayman El Hassouni às suas fileiras, após o anúncio oficial da assinatura de um contrato que o vincula à equipe por uma temporada inteira, incluindo uma cláusula que permite sua prorrogação por mais um ano de acordo com condições específicas acordadas entre as duas partes.

Segundo o que informou o site marroquino "Al Batola", a diretoria do clube vermelho expressou sua satisfação com o retorno de El Hassouni, apontando que sua grande bagagem de experiências e seu profundo conhecimento da cultura e dos princípios do Wydad representarão um aporte vital para o sistema técnico ao longo da nova temporada de futebol.

A diretoria da equipe elogiou os predicados técnicos e as características de liderança do jogador, que devem contribuir para elevar o nível do desempenho coletivo e impulsionar o time rumo ao alcance de seus objetivos esportivos e à satisfação de sua ampla base de torcedores.

Esse movimento se insere na estratégia de contratações do Wydad durante o atual mercado de verão, que visa enriquecer o elenco com jogadores que possuem profundidade de experiência, antecipando-se aos compromissos decisivos que aguardam a equipe nos âmbitos nacional e africano na temporada que se aproxima.