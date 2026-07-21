O Tottenham Hotspur anunciou oficialmente a contratação do escocês Andrew Robertson, numa transferência a custo zero, após o fim do seu contrato com o Liverpool.

Robertson despediu-se do Liverpool no final da época passada, depois de 9 anos dentro do reduto de Anfield, repletos de conquistas e títulos.

O Tottenham afirmou através do seu site oficial: "Depois de ter liderado a seleção da Escócia na última fase final do Campeonato do Mundo, nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá, o lateral iniciou o seu percurso no Tottenham esta semana, juntando-se a nós pela primeira vez em Hotspur Way".

E acrescentou: "O defesa, que se juntou a nós após o término do seu contrato com o Liverpool no início do mês, começou a instalar-se na zona N17 esta semana, onde conheceu os seus novos colegas de equipa e deu início aos testes e treinos de pré-temporada".

De acordo com o portal "Transfermarkt", Robertson, de 32 anos, assinou com o Tottenham um contrato válido até junho de 2030.

Este negócio surge para reforçar as fileiras do Tottenham, que sofreu muito na época passada, tendo estado a um passo da descida ao Championship, antes de assegurar a permanência na Premier League nos últimos metros da competição.

O Tottenham fechou vários negócios nos últimos dias em preparação para a nova época, com destaque para Sandro Tonali (Newcastle), Mathias Fernandez (West Ham) e Marcus Senesi (Bournemouth)







