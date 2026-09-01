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Torino FC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Oficial: Torino anuncia contratação árabe

Mercado da bola
Torino
Campeonato Italiano
R. Belghali
Itália
Argélia

Reforço de peso

O clube italiano Torino anunciou, nesta terça-feira, a contratação oficial do argelino Rafik Belghali, proveniente do Hellas Verona, em uma transferência definitiva.

O Torino informou em comunicado oficial que o clube adquiriu do Hellas Verona os direitos esportivos do jogador Rafik Belghali em caráter definitivo.

Belghali nasceu na cidade belga de Louvain no dia 7 de junho de 2002, e iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base dos clubes Sint-Truiden, PSV Eindhoven, Lierse, Zulte Waregem e Lommel, antes de disputar sua primeira partida com a equipe principal do Lommel em 2021.

Belghali disputou pelo Lommel um total de 48 partidas na Challenger Pro League, a segunda divisão, e na Copa da Bélgica, marcando 7 gols e dando 3 assistências.

Belghali transferiu-se para o Mechelen no verão de 2023, e disputou por ele um total de 50 partidas na primeira divisão belga, nos playoffs e na Copa da Bélgica, marcando 3 gols e dando 3 assistências.

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Belghali juntou-se ao Hellas Verona na temporada 2025-2026, e disputou sua primeira partida na Série A italiana no dia 25 de agosto de 2025, no jogo realizado fora de casa contra a Udinese.

Belghali disputou pelo Hellas Verona um total de 26 partidas, nas quais marcou dois gols.

Belghali também participou de 17 partidas com a seleção argelina, marcando dois gols, além de ter participado com a seleção de seu país da Copa do Mundo de 2026, na qual disputou todas as suas quatro partidas e marcou um gol contra a Áustria.

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