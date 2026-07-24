Oficial: revelado o calendário da Liga Roshn e as datas dos clássicos

A Liga Profissional Saudita anunciou oficialmente o calendário do Campeonato Saudita Roshn para a temporada 2026-2027, que arranca a 13 de agosto de 2026 e termina a 29 de maio de 2027, com a participação de 18 equipas que disputarão 306 jogos distribuídos por 34 jornadas.

O anúncio do calendário da temporada surgiu após uma série de reuniões e sessões de trabalho realizadas pela liga com os representantes dos clubes, com o objetivo de apresentar o mecanismo de elaboração do calendário e da agenda desportiva, além de dar a todos os clubes a oportunidade de apresentarem as suas observações e pedidos relativos à sequência dos jogos e às respetivas datas, antes da aprovação da versão final.

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Na elaboração do calendário, a liga teve em conta a agenda excecional que a próxima temporada apresenta, tendo em conta a participação de oito clubes sauditas em quatro competições no estrangeiro, em simultâneo com os períodos de paragem internacional da FIFA e os compromissos da seleção saudita, além da organização, por parte do reino, da Taça da Ásia 2027, o que impôs grandes desafios no processo de distribuição dos jogos e no ajuste das suas datas.

Jogos da primeira jornada

Quinta-feira, 13/8

Abha × Al-Hazm (19h15) - Abha

Al-Shabab × Al-Qadisiyah (21h00) - Riade

Al-Diriyah × Al-Ahli (21h00) - Riade

Sexta-feira, 14/8

Neom × Al-Feiha (19h50) - Tabuk

Al-Hilal × Al-Faisaly (21h00) - Riade

Al-Ittifaq × Al-Riyadh (21h00) - Dammam

Sábado, 15/8

Al-Taawoun × Al-Khaleej (19h15) - Buraida

Al-Ittihad × Al-Kholood (21h00) - Jidá

Al-Nassr × Al-Fateh (21h00) - Riade

Derby da capital (Al-Hilal × Al-Nassr)

Jogo da primeira volta: Jornada 17 (Al-Hilal × Al-Nassr)

Jogo da segunda volta:Jornada 34 e última (Al-Nassr × Al-Hilal)

Derby do mar / Jidá (Al-Ittihad × Al-Ahli)

Jogo da primeira volta: Jornada 15 (Al-Ittihad × Al-Ahli)

Jogo da segunda volta:Jornada 32 (Al-Ahli × Al-Ittihad)

Clássico (Al-Hilal × Al-Ittihad)

Jogo da primeira volta: Jornada 8 (Al-Ittihad × Al-Hilal)

Jogo da segunda volta:Jornada 25 (Al-Hilal × Al-Ittihad)