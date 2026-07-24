Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Oficial: revelado o calendário da Liga Roshn e as datas dos clássicos

Campeonato Saudita
Al Hilal
Al-Ittihad
Al-Nassr
Al-Ahli
Arábia Saudita

Jogos incendiários

A Liga Profissional Saudita anunciou oficialmente o calendário do Campeonato Saudita Roshn para a temporada 2026-2027, que arranca a 13 de agosto de 2026 e termina a 29 de maio de 2027, com a participação de 18 equipas que disputarão 306 jogos distribuídos por 34 jornadas.

O anúncio do calendário da temporada surgiu após uma série de reuniões e sessões de trabalho realizadas pela liga com os representantes dos clubes, com o objetivo de apresentar o mecanismo de elaboração do calendário e da agenda desportiva, além de dar a todos os clubes a oportunidade de apresentarem as suas observações e pedidos relativos à sequência dos jogos e às respetivas datas, antes da aprovação da versão final.

Leia também: Um negócio de sonho colide com a realidade: o Al-Hilal fechará o dossiê Dembélé antes mesmo de começar?

Na elaboração do calendário, a liga teve em conta a agenda excecional que a próxima temporada apresenta, tendo em conta a participação de oito clubes sauditas em quatro competições no estrangeiro, em simultâneo com os períodos de paragem internacional da FIFA e os compromissos da seleção saudita, além da organização, por parte do reino, da Taça da Ásia 2027, o que impôs grandes desafios no processo de distribuição dos jogos e no ajuste das suas datas.

Jogos da primeira jornada

Quinta-feira, 13/8

  • Abha × Al-Hazm (19h15) - Abha
  • Al-Shabab × Al-Qadisiyah (21h00) - Riade
  • Al-Diriyah × Al-Ahli (21h00) - Riade

Sexta-feira, 14/8

  • Neom × Al-Feiha (19h50) - Tabuk
  • Al-Hilal × Al-Faisaly (21h00) - Riade
  • Al-Ittifaq × Al-Riyadh (21h00) - Dammam

Sábado, 15/8

  • Al-Taawoun × Al-Khaleej (19h15) - Buraida
  • Al-Ittihad × Al-Kholood (21h00) - Jidá
  • Al-Nassr × Al-Fateh (21h00) - Riade

Derby da capital (Al-Hilal × Al-Nassr)

  • Jogo da primeira volta:Jornada 17 (Al-Hilal × Al-Nassr)
  • Jogo da segunda volta:Jornada 34 e última (Al-Nassr × Al-Hilal)

Derby do mar / Jidá (Al-Ittihad × Al-Ahli)

  • Jogo da primeira volta:Jornada 15 (Al-Ittihad × Al-Ahli)
  • Jogo da segunda volta:Jornada 32 (Al-Ahli × Al-Ittihad)

Clássico (Al-Hilal × Al-Ittihad)

  • Jogo da primeira volta:Jornada 8 (Al-Ittihad × Al-Hilal)
  • Jogo da segunda volta:Jornada 25 (Al-Hilal × Al-Ittihad)

Calendário completo do Campeonato Roshn: consulte os detalhes

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google