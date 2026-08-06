Oficial: Real Madrid anuncia renovação de contrato de Vinícius Júnior

O Real Madrid anunciou, nesta quinta-feira, a renovação do contrato de seu astro brasileiro Vinícius Júnior, que seguirá no clube até 30 de junho de 2032.

O clube afirmou, em comunicado no seu site oficial, que o Real Madrid e Vinícius chegaram a um acordo para a prorrogação do contrato do jogador, que dará sequência à sua trajetória com a camisa da equipe por mais seis temporadas.

Vinícius se juntou ao Real Madrid em julho de 2018, vindo do Flamengo, quando tinha 18 anos de idade, e disputou desde então 375 partidas com a camisa do clube, nas quais marcou 128 gols.

Ao longo de sua trajetória com os merengues, o jogador conquistou 14 títulos: dois na Liga dos Campeões da Europa, três no Mundial de Clubes, dois na Supercopa da Europa, três no Campeonato Espanhol, um na Copa do Rei da Espanha e três na Supercopa da Espanha.

O Real Madrid destacou que Vinícius desempenhou um papel decisivo nessas conquistas, graças a seus gols e passes decisivos, entre eles marcar nas duas finais da Liga dos Campeões da Europa nas quais a equipe foi campeã, nas edições de 2022, em Paris, e de 2024, em Londres.

O clube também repassou os principais prêmios individuais conquistados pelo astro brasileiro: ele venceu o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, o "The Best", de 2024, recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa Intercontinental de 2024, de melhor jogador da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2023-2024, a Bola de Ouro do Mundial de Clubes de 2022, além do prêmio de melhor jogador jovem da Liga dos Campeões na temporada 2021-2022.

O comunicado acrescentou que Vinícius foi escolhido para a seleção ideal da Fifa de 2024, além de ter figurado por duas vezes na equipe do FIFA FIFPro World11 durante os anos de 2023 e 2024, e entrou na seleção ideal da Liga dos Campeões da Europa em três temporadas consecutivas.

O Real Madrid encerrou seu comunicado ressaltando que Vinícius Júnior se tornou um dos jogadores mais importantes da equipe e um dos maiores símbolos de um dos períodos mais bem-sucedidos da história do clube.

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