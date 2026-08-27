Oficial: Real Madrid anuncia nova contratação africana

O Real Madrid anunciou oficialmente, na noite desta quinta-feira, a contratação de mais um reforço para a janela de verão, com a chegada de uma das promessas mais valiosas da Espanha.

O clube merengue revelou o acerto com o zagueiro ganês Oscar Nasi, de 21 anos, vindo do Granada, que se juntará às fileiras do time B, o "Castilla", dentro dos planos do clube de desenvolver jovens talentos.

Nasi joga como zagueiro central e lateral-direito, mede 1,85 metro e conta com força física e versatilidade tática.

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Nasi chegou à academia do Granada em 2023, vindo da academia "Emmanuel City", em Gana, e conseguiu rapidamente progredir dentro das equipes do clube, antes de subir ao time B e atuar pela equipe principal pela primeira vez na segunda divisão espanhola, durante a temporada 2024-2025.

Na atual temporada, o zagueiro ganês disputou os dois primeiros jogos do Granada na segunda divisão, o que reforçou o interesse do Real Madrid em contratá-lo, depois de o clube já vir acompanhando sua evolução desde a temporada passada.

Segundo o jornal "AS" espanhol, o valor da transferência gira em torno de dois milhões de euros, com o jogador assinando um contrato de dois anos, com a possibilidade de estendê-lo para 5 anos, caso seja promovido ao time principal do Real Madrid.

A transferência de Nasi ao "Castilla" representa mais um passo em sua carreira, depois de ter chamado a atenção durante sua passagem pelo Granada, onde o clube merengue enxergou em suas qualidades físicas e em sua versatilidade defensiva fatores que fazem dele um projeto com potencial de desenvolvimento, dentro do sistema da academia "La Fábrica".

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