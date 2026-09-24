Em uma reviravolta surpreendente que virou de cabeça para baixo todas as previsões, o Real Madrid revelou a natureza da lesão de seu zagueiro Ibrahima Konaté, poucas horas depois de ele deixar a concentração da seleção da França, abrindo espaço para a preocupação em torno da condição física do time em uma fase decisiva.

O clube merengue anunciou, em comunicado oficial há pouco, os detalhes do estado clínico do zagueiro francês Ibrahima Konaté, que retornou a Madri após deixar a concentração da seleção francesa durante o atual período de pausa para as datas Fifa.

A Federação Francesa de Futebol havia anunciado no início do dia de hoje que Konaté deixou a concentração após sentir dores no joelho, quando os relatos iniciais indicavam, à época, apenas uma leve torção.

Mas o comunicado do Real Madrid veio para revelar a verdade sobre a lesão, quando o clube confirmou que o jogador sofre de uma lesão no ligamento lateral da perna direita, devendo seu quadro ser avaliado e seu programa de tratamento acompanhado ao longo do próximo período.

Apesar de o clube merengue não ter revelado em seu comunicado o tempo oficial de ausência do jogador, o jornal espanhol "Sport" esclareceu que a lesão não é tão grave quanto se temia, e que seu período de ausência pode chegar a apenas duas semanas, apesar do histórico do jogador com problemas no joelho ao longo dos últimos dois anos, quando defendia o Liverpool.

O jornal acrescentou que Konaté deve estar apto para participar do duelo forte contra o Villarreal no próximo dia 10 de outubro pelo Campeonato Espanhol, enquanto o jornal "Mundo Deportivo" colocou em dúvida a possibilidade de ele estar em campo naquela partida, afirmando que seu retorno pode se atrasar.









Com essa lesão, Konaté se tornou o segundo jogador a se machucar no elenco do Real Madrid durante o atual período de pausa, depois de Federico Valverde, cujo tempo de ausência dos gramados ainda é cercado de incerteza, o que coloca a comissão técnica em uma situação difícil antes da retomada das competições.







