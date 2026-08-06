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Oficial: negócio recorde tira estrela do City do estádio do Etihad

Mercado da bola
J. Trafford
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Manchester City
Leeds
England

O Leeds United anunciou, na noite de quinta-feira, a conclusão da contratação do goleiro James Trafford, que chega vindo do Manchester City por um valor de transferência recorde.

O site do Leeds informou que Trafford, de 23 anos, assinou seu contrato de transferência com o clube por cinco temporadas, sem revelar os detalhes financeiros do negócio.

Já a Sky Sports esclareceu que a transferência de Trafford atingiu 40 milhões de libras esterlinas como valor base, tornando-se o negócio mais caro da história do Leeds United.

Trafford também se tornou o goleiro britânico mais caro da história e o quarto goleiro mais caro de todos os tempos.

À sua frente na lista dos goleiros mais caros estão apenas Kepa Arrizabalaga, que se transferiu para o Chelsea por 72 milhões de libras vindo do Athletic Bilbao; Alisson Becker, que se juntou ao Liverpool por 67 milhões de libras vindo da Roma; e André Onana, que se transferiu para o Manchester United por 47,2 milhões de libras vindo da Inter de Milão.

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Trafford foi peça fundamental nas seleções da Inglaterra nas diversas categorias de base, antes de coroar essa trajetória com a presença na lista da seleção principal para a Copa do Mundo de 2026. 

O goleiro tem 1,91 metro de altura e se transfere para o Leeds vindo do Etihad Stadium, onde disputou 17 partidas na temporada passada em todas as competições, incluindo a Premier League e a Liga dos Campeões da Europa.

Trafford afirmou, em declarações ao canal de seu clube: "Não me importo realmente se tenho de provar algo a alguém. Conheço bem as minhas qualidades. Entro em campo e dou o meu máximo, tentando aproveitar o máximo possível."

E prosseguiu: "Estou muito empolgado e feliz por tudo finalmente ter se concretizado. Agora posso me concentrar na preparação para a nova temporada e me juntar a todos na próxima semana."

E acrescentou: "O Leeds é um clube incrível, cheio de vitalidade e paixão, tanto por parte do clube quanto da torcida. E isso faz a diferença, porque a energia da equipe, dos jogadores e da torcida contribui para os resultados e o desempenho."

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