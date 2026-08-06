O Leeds United anunciou, na noite de quinta-feira, a conclusão da contratação do goleiro James Trafford, que chega vindo do Manchester City por um valor de transferência recorde.

O site do Leeds informou que Trafford, de 23 anos, assinou seu contrato de transferência com o clube por cinco temporadas, sem revelar os detalhes financeiros do negócio.

Já a Sky Sports esclareceu que a transferência de Trafford atingiu 40 milhões de libras esterlinas como valor base, tornando-se o negócio mais caro da história do Leeds United.

Trafford também se tornou o goleiro britânico mais caro da história e o quarto goleiro mais caro de todos os tempos.

À sua frente na lista dos goleiros mais caros estão apenas Kepa Arrizabalaga, que se transferiu para o Chelsea por 72 milhões de libras vindo do Athletic Bilbao; Alisson Becker, que se juntou ao Liverpool por 67 milhões de libras vindo da Roma; e André Onana, que se transferiu para o Manchester United por 47,2 milhões de libras vindo da Inter de Milão.

Trafford foi peça fundamental nas seleções da Inglaterra nas diversas categorias de base, antes de coroar essa trajetória com a presença na lista da seleção principal para a Copa do Mundo de 2026.

O goleiro tem 1,91 metro de altura e se transfere para o Leeds vindo do Etihad Stadium, onde disputou 17 partidas na temporada passada em todas as competições, incluindo a Premier League e a Liga dos Campeões da Europa.

Trafford afirmou, em declarações ao canal de seu clube: "Não me importo realmente se tenho de provar algo a alguém. Conheço bem as minhas qualidades. Entro em campo e dou o meu máximo, tentando aproveitar o máximo possível."

E prosseguiu: "Estou muito empolgado e feliz por tudo finalmente ter se concretizado. Agora posso me concentrar na preparação para a nova temporada e me juntar a todos na próxima semana."

E acrescentou: "O Leeds é um clube incrível, cheio de vitalidade e paixão, tanto por parte do clube quanto da torcida. E isso faz a diferença, porque a energia da equipe, dos jogadores e da torcida contribui para os resultados e o desempenho."