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Hussein Hamdy

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Oficial: Milan anuncia rescisão do contrato de Bennacer

I. Bennacer
Milan
Al-Gharafa
Campeonato Italiano
Argélia
Itália
Catar

A viagem chegou ao fim

O Milan anunciou o encerramento do contrato com o meia argelino Ismael Bennacer, de comum acordo entre as duas partes.

O Milan esclareceu, em comunicado publicado em seu site oficial, que chegou a um acordo com o meia Ismael Bennacer para a rescisão do contrato firmado entre ambos, de comum acordo.

O clube concluiu o comunicado desejando ao jogador os melhores votos de sorte e sucesso em sua futura carreira.

Vale lembrar que Bennacer chegou ao Milan no verão de 2019, vindo do Empoli por 16 milhões de euros, e conquistou com o clube rossonero os títulos do Campeonato Italiano e da Supercopa local.

Bennacer saiu por empréstimo nas últimas duas temporadas para o Marseille e o Dínamo Zagreb.

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De acordo com Fabrizio Romano, especialista em mercado, Bennacer deve se transferir para o Al-Gharafa, do Catar, durante a atual janela de transferências de verão.

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