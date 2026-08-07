Oficial: Milan anuncia rescisão do contrato de Bennacer

O Milan anunciou o encerramento do contrato com o meia argelino Ismael Bennacer, de comum acordo entre as duas partes.

O Milan esclareceu, em comunicado publicado em seu site oficial, que chegou a um acordo com o meia Ismael Bennacer para a rescisão do contrato firmado entre ambos, de comum acordo.

O clube concluiu o comunicado desejando ao jogador os melhores votos de sorte e sucesso em sua futura carreira.

Vale lembrar que Bennacer chegou ao Milan no verão de 2019, vindo do Empoli por 16 milhões de euros, e conquistou com o clube rossonero os títulos do Campeonato Italiano e da Supercopa local.

Bennacer saiu por empréstimo nas últimas duas temporadas para o Marseille e o Dínamo Zagreb.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista em mercado, Bennacer deve se transferir para o Al-Gharafa, do Catar, durante a atual janela de transferências de verão.

