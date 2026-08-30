Oficial: Milan anuncia a saída de Rafael Leão

O Milan anunciou neste domingo a saída do ponta português Rafael Leão de suas fileiras durante o atual verão.

O Milan afirmou, em comunicado publicado em seu site oficial: "O clube anuncia a transferência em definitivo de seu jogador Rafael Alexandre da Conceição Leão para o Galatasaray, da Turquia".





O Milan agradeceu a Rafael Leão pelo profissionalismo e pela paixão que demonstrou com a camisa rossonera ao longo das sete temporadas que passou com a equipe, durante as quais contribuiu para a conquista do título do Campeonato Italiano na temporada 2021-2022 e da Supercopa da Itália em 2024.

O Milan desejou a Rafael Leão todo o sucesso, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, no novo capítulo de sua carreira.

A rede "Sky Sport Italia" já havia revelado que o acordo entre Milan e Galatasaray prevê que o clube turco pague 43 milhões de euros como valor fixo, além de 2 milhões de euros em variáveis e bônus, com o Milan retendo 20% dos lucros de qualquer venda futura do jogador.



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