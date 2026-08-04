O craque argentino Lionel Messi teve um gesto humanitário ao doar a quantia de 80 mil euros para apoiar os esforços de reconstrução das áreas atingidas pelos incêndios florestais que devastaram a capital espanhola, Madri, nas últimas semanas.

Isabel Díaz Ayuso, presidente do governo da Comunidade de Madri, anunciou a notícia por meio de suas contas oficiais nas redes sociais, agradecendo ao capitão da seleção da Argentina pela iniciativa.

Ayuso afirmou: "Leo Messi doou 80 mil euros para a reconstrução da região da Sierra Oeste, em Madri. Gostaria de agradecer a ele e dizer que os moradores de Madri aguardam recebê-lo em breve e conceder-lhe o aplauso que ele merece".



A doação de Messi acontece num momento em que as autoridades espanholas seguem com seus esforços para controlar os efeitos dos incêndios que atingiram a região da Sierra Oeste, depois que as chamas entraram em fase de controle após cerca de duas semanas de seu início.

Apesar da estabilização da situação, as equipes de emergência continuam monitorando o perímetro do incêndio e lidando com os focos ativos, especialmente nos arredores da represa de San Juan, com a participação de 16 unidades terrestres de bombeiros, equipes de combate a incêndios florestais e agentes de vigilância ambiental.

As autoridades também continuam impedindo o retorno dos moradores a sete áreas residenciais nas localidades de Pelayos de la Presa e San Martín de Valdeiglesias, com a manutenção do fechamento das estradas que levam à represa de San Juan e à praia do Alberche, além do fechamento da rodovia M-957 até segunda ordem.

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