O Manchester City anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, a renovação do contrato do seu jogador inglês Phil Foden, que assim permanecerá na fortaleza do Etihad até 2030.

O Manchester City afirmou através do seu site oficial: "Phil Foden assinou um novo contrato de quatro anos que o manterá no Estádio Etihad até 2030".

E acrescentou: "O jogador de 26 anos, adepto ferrenho do Manchester City durante toda a sua vida, dará continuidade ao seu vínculo com o clube, que começou aos nove anos na nossa academia".

E sublinhou: "Desde a sua estreia pela equipa principal sob o comando de Pep Guardiola em 2017, tornou-se um dos jogadores mais titulados da nossa história".

No total, Foden conquistou 20 títulos principais com o City: seis títulos da Premier League, cinco taças da Liga, três taças da FA, três Community Shields, um título da Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

Foden possui um talento ofensivo inato e chamou também a atenção com prémios individuais que incluem o prémio de Jogador do Ano da Associação de Futebolistas Profissionais na época 2023/24, o prémio de Jogador do Ano da Associação de Escritores de Futebol e o prémio de Jogador da Época da Premier League.

Em maio de 2026, tornou-se apenas o sexto jogador a alcançar 100 contribuições para golo na Premier League ao serviço do Manchester City, sendo um dos apenas 20 jogadores a marcar 100 golos pelo clube na sua história de 132 anos.

Ao falar do seu novo contrato, Foden disse ao site oficial do seu clube que está a realizar os sonhos de infância ao representar o Manchester City.

E acrescentou: "O meu compromisso com o meu futuro no City significa tudo para mim. Jogar por este clube foi tudo o que sempre quis fazer, e vestir esta camisola é sempre uma honra para mim".

E prosseguiu: "Não me escapa que tive a sorte de fazer parte de um período histórico em que foram conquistados muitos títulos, mas olhamos sempre para o futuro e procuramos ganhar mais".

E completou: "Só me resta agradecer ao clube, ao staff, aos meus colegas de equipa e aos adeptos que continuam a depositar a sua confiança em mim e a confiar que darei o meu melhor pelo City, e espero conseguir retribuir-vos nos próximos anos".

E continuou: "Estou ansioso por trabalhar novamente com o Enzo. Foi fantástico durante a época da tripla coroa. É alguém que todos os jogadores respeitam e com quem adoram trabalhar. O seu regresso aqui é emocionante".

E concluiu: "Pessoalmente, sei que melhorei muito ao trabalhar com os nossos treinadores e a nossa equipa de nível mundial, e com a saída de várias lendas que estavam aqui quando comecei o meu percurso, estou entusiasmado com a próxima fase da minha carreira neste grande clube".







