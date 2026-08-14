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Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

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Oficial: Manchester City anuncia a saída de seu jogador

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M. Alleyne
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Empréstimo para a Championship

Faltando apenas 48 horas para o pontapé inicial oficial da temporada, o Manchester City definiu o futuro de um de seus jogadores durante a atual janela de transferências de verão.

O Manchester City anunciou, na noite desta sexta-feira, a saída de seu jovem zagueiro Mac Allen, em um movimento que visa lhe conceder mais minutos de jogo.

O anúncio oficial veio antes do início da nova temporada, com a equipe do técnico Enzo Maresca se preparando para enfrentar o Arsenal na Supercopa da Inglaterra no próximo domingo.

O City confirmou que o jogador de 21 anos será emprestado ao Burnley por uma temporada, para disputar a Championship na temporada 2026/27.

Allen havia participado da delegação do Manchester City em sua turnê de pré-temporada na Ásia e tomou parte no período de preparação, mas a comissão técnica preferiu emprestá-lo para que fosse peça fundamental no projeto do Burnley de retorno à Premier League.

Supercopa da Inglaterra
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O jovem zagueiro possui experiência anterior na Championship, tendo jogado emprestado ao Watford em agosto de 2025 e disputado 17 partidas, antes de o City decidir reintegrá-lo em janeiro de 2026, por causa da crise de lesões defensivas que atingiu a equipe.

Aquele retorno lhe deu a oportunidade de estrear pelo time principal contra o Brighton, além de marcar seu primeiro gol com a camisa do City diante do Exeter City na Copa da Inglaterra, totalizando 7 partidas pelo time principal.

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