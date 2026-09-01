Oficial: Liverpool anuncia nova contratação vinda do Campeonato Belga

O Liverpool anunciou, nesta terça-feira, uma nova contratação horas antes do fechamento da janela de transferências de verão.

O Liverpool emitiu um comunicado oficial, no qual confirmou ter chegado a um acordo para a contratação do goleiro Luca Broegmans, do clube belga Genk.

Genk.

O jogador, de 18 anos, assinou um contrato de longa duração com o Liverpool no centro de treinamento AXA.

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Agora ele retornará ao Genk e permanecerá com o clube belga, que disputa a primeira divisão, durante toda a temporada 2026-2027.

Após 32 partidas pela equipe reserva do Genk, Broegmans se juntou ao time principal para disputar sua primeira partida em abril de 2026.

O goleiro manteve sua posição pelo restante da temporada e participou de outras 10 partidas no Campeonato Belga.

Broegmans seguiu defendendo o gol do Genk também no início da nova temporada, tendo participado de todas as quatro partidas até o momento.

Depois de comandar a seleção belga tanto na Eurocopa Sub-17 quanto na Copa do Mundo Sub-17 em 2025, ele agora se tornou capitão da seleção de seu país Sub-19.

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De acordo com a emissora britânica "BBC", o valor da transferência chega a 30 milhões de libras esterlinas, incluindo os bônus, e ele permanecerá no Genk por empréstimo nesta temporada antes de se transferir para Anfield antes do início da temporada 2027-2028.







