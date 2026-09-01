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Hussein Hamdy

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Oficial: La Liga anuncia a data do Clásico

Real Madrid
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La Liga
Espanha

Cúpula de tirar o fôlego

A liga espanhola anunciou nesta terça-feira a data do clássico entre Barcelona e Real Madrid no primeiro turno de LaLiga.

A LaLiga escreveu, em sua conta na rede "X", que o clássico será disputado na décima rodada da competição, no estádio "Spotify Camp Nou", no dia 25 de outubro, às nove horas da noite no horário local.

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Barcelona e Real Madrid dividem a liderança da classificação no Campeonato Espanhol, com 9 pontos após as três primeiras rodadas, mas o Barça leva vantagem no saldo de gols.

A partida será o primeiro clássico do português José Mourinho em sua segunda passagem pelo Real Madrid, enquanto Hansi Flick conta com números marcantes diante do time merengue em suas duas primeiras temporadas no "Spotify Camp Nou".

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