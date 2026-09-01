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US Lecce v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

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Oficial: Juventus preenche lacuna no ataque com contratação vinda da Premier League

Mercado da bola
Juventus x Milan
Juventus
Milan
Campeonato Italiano
N. Woltemade
L. Spalletti
Itália
Alemanha

Contratação importante feita a pedido de Spalletti

A Juventus anunciou a contratação de um novo atacante vindo da Premier League, para reforçar as opções no ataque à disposição do técnico dos bianconeri, Luciano Spalletti.

De acordo com o site oficial do clube italiano, o alemão Nick Woltemade juntou-se ao elenco, vindo do Newcastle United por empréstimo até 30 de junho de 2027.

A Juventus afirmou em seu comunicado: "Agora, uma nova experiência na Itália espera por Woltemade, e mal podemos esperar para vê-lo com a camisa da Juventus. Bem-vindo à Juventus, Nick".

Woltemade foi formado nas categorias de base do Werder Bremen, antes de fazer sua estreia pelo time principal em 2020.

Campeonato Italiano
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Na temporada 2022-2023, foi emprestado ao Elversberg, antes de se transferir posteriormente para o Stuttgart no verão de 2024, após uma temporada de destaque na Bundesliga.

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Woltemade viveu um período de grande brilho com o Stuttgart, marcando 18 gols em 36 partidas, e contribuiu para a conquista da Copa da Alemanha pelo time, obtendo depois a oportunidade de se transferir para o Newcastle United inglês em 2025.

Ao longo de sua trajetória com os "Magpies", o atacante alemão disputou 53 partidas, nas quais marcou 11 gols e deu 6 assistências.

Esta contratação chega em um momento oportuno para a Juventus, especialmente porque o time preto e branco precisa de reforços no ataque após a saída de Dusan Vlahovic de graça para o Besiktas, e a iminente partida de Jonathan David para o Atlético de Madrid.

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