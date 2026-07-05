Oficial: Jordânia anuncia a demissão de Jamal Al-Salamy

O príncipe Ali bin Al-Hussein, vice-presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), anunciou hoje, domingo, o fim da trajetória do técnico Jamal Al-Salamy à frente da seleção nacional de futebol da Jordânia, “Al-Nashami”, elogiando seus esforços e sua contribuição para a conquista histórica da classificação para a Copa do Mundo de 2026.

O príncipe Ali escreveu, em sua conta oficial na plataforma “X”, após seu encontro com Al-Salamy: “Durante meu encontro hoje com o querido irmão, o capitão Jamal Al-Salamy, e com o encerramento de sua trajetória com a seleção Al-Nashami, agradecemos por seus esforços e dedicação excepcionais, bem como por sua contribuição para a conquista histórica da classificação da nossa seleção nacional para a Copa do Mundo”.

E acrescentou: “Sua trajetória com a seleção ‘Al-Nashami’ foi excepcional, e você sempre será um filho querido da Jordânia, pelo seu empenho, profissionalismo e espírito de liderança”.

O príncipe Ali concluiu suas declarações dizendo: “Desejamos-lhe todo o sucesso e prosperidade em sua próxima etapa, e você continuará sendo uma fonte de conselhos e um especialista cuja experiência nos orgulha e da qual nos beneficiamos”.

Al-Salamy é o primeiro técnico a levar a seleção jordaniana às finais da Copa do Mundo na história do futebol jordaniano, tendo conseguido alcançar essa conquista histórica e sem precedentes, há décadas esperada.