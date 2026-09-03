Oficial: jogador do Barcelona se transfere para clube do Golfo

O Al-Markhiya, do Catar, conseguiu contratar um jogador do Barcelona, depois de os dois clubes chegarem a um acordo para a transferência mediante uma porcentagem sobre qualquer venda futura.

De acordo com o jornal "Sport", Roger Martínez deixa o Barcelona e se junta como novo jogador do Al-Markhiya, equipe que disputa a Segunda Divisão do Catar.

Roger, de 22 anos e nascido em Badalona, se preparava para sua segunda temporada com a equipe reserva após seu retorno ao Barcelona no verão de 2025.

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O meio-campista do Barça chegou em uma transferência gratuita e assinou um contrato de dois anos, até junho de 2027, sendo esta também sua segunda passagem pelo clube catalão, após um período anterior na academia da La Masia entre 2013 e 2016.

Sua primeira temporada com o Barcelona Atlètic foi afetada por uma grave lesão. Roger sofreu uma ruptura do menisco lateral do joelho direito e passou por uma cirurgia no início de fevereiro, com previsão inicial de um período de recuperação entre cinco e seis meses.

Até então, ele havia disputado 14 partidas com a equipe reserva, das quais começou oito como titular, e deu duas assistências.

A lesão o impediu de atingir o nível de regularidade necessário para mostrar todo o seu potencial, aquele que o clube espera dele. Ainda assim, a diretoria do Barcelona está satisfeita com sua evolução e com o espírito que demonstrou durante esse período, e reconhece que sua temporada foi claramente afetada por um grande contratempo físico.

E agora, surgiu a possibilidade de sua transferência ao Al-Markhiya. Trata-se de um projeto que convenceu o jogador, e a liga busca se desenvolver e atrair talentos, além de oferecer condições financeiras atrativas.

Os responsáveis pela negociação consideram que se trata de uma oportunidade valiosa para Roger recuperar seu nível habitual e desempenhar um papel de destaque após meses difíceis por causa da lesão.

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O meio-campista, de 22 anos, ainda tem um futuro promissor pela frente no futebol. E assim Roger encerra sua segunda passagem pelo Barcelona para começar uma experiência completamente diferente no Catar, com uma equipe que depositou muita confiança nele, onde buscará recuperar seu espaço e retomar o nível que a lesão o impediu de mostrar de forma contínua no Barcelona Atlètic.







