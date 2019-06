Real Madrid fecha acordo com Chelsea por Hazard e vai pagar R$ 430 milhões

Meia-atacante belga é protagonista de uma longa novela envolvendo sua transferência para o gigante espanhol

O chegou a um acordo com o e vai pagar 88.5 milhões de libras (cerca de R$ 430 milhões) para comprar Eden Hazard. Nizaar Kinsella, da Goal , confirmou a informação e falou que os Blues de Londres já aceitaram a proposta e deixaram o time espanhol livre para finalizar o negócio. Por isso, é provável que o anúncio oficial da parte do Real Madrid seja feito em pouco tempo.

Hazard fez uma grande temporada com o Chelsea. Em 52 partidas disputadas na temporada que acabou, ele marcou 21 gols e deu 17 assistências. A fraca temporada do Real Madrid é colocada em contraste com os números de Hazard. Ele chega para ser, com certeza, o principal substituto de Cristiano Ronaldo.

O jogador está com a seleção belga, que começa a jogar as eliminatórias para a contra o Cazaquistão no próximo sábado (08).

A negociação inclui o preço oficial de 88.5 milhões de libras, mas pode chegar até 124 milhões de libras (aproximadamente R$ 610 milhões), dependendo das metas colocadas nas cláusulas contratuais.