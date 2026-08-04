Oficial: Bisseck assina contrato com o Barcelona até 2031

O ponta belga Jessie Bisseau completou nesta terça-feira todas as etapas de sua transferência oficial para o Barcelona, assinando um contrato que se estende até 2031 na presença do presidente do clube, Joan Laporta, nos escritórios do clube catalão, depois que os Blaugrana pagaram 8,5 milhões de euros para contratá-lo junto ao Club Brugge, da Bélgica.

O jornal catalão "Sport" informou que a cerimônia de assinatura marcou a primeira aparição pública de Joan Laporta desde sua recuperação da arritmia cardíaca que o obrigou a reduzir sua participação nos últimos dias e o impediu de viajar com a equipe para as Ilhas Britânicas durante a pré-temporada.

Rápida integração ao estágio inglês

Bisseau havia se juntado ao estágio de treinamento da equipe principal na Inglaterra na última sexta-feira, treinando durante o fim de semana sob o comando do técnico alemão Hansi Flick no St. George's Park, antes de retornar a Barcelona na segunda-feira com o restante dos jogadores dos Blaugrana após o fim da pré-temporada para a nova temporada.

A participação de Bisseau na etapa inglesa deu a Flick a oportunidade de observar de perto um dos jogadores mais promissores contratados pelo clube neste verão, já que o atacante chegou no momento certo para treinar com a equipe durante as últimas sessões antes do início da temporada.

Boa impressão e contato com Flick

Bisseau deixou uma boa impressão graças à sua rápida integração ao vestiário e ao seu comprometimento nos treinos, tendo falado à imprensa e explicado que conversou com Flick e que está pronto para assumir qualquer função que o técnico alemão lhe atribua.

Apesar de ter sido registrado oficialmente no Barcelona Atlètic (equipe reserva), o plano do clube é incluí-lo regularmente nos treinos da equipe principal, já que o diretor esportivo acredita que sua velocidade, suas habilidades no drible e sua capacidade de jogar em qualquer posição ofensiva podem torná-lo uma opção interessante para Flick ao longo da temporada.

Descanso curto

Após a conclusão desses últimos procedimentos oficiais, Bisseau aproveitará o descanso concedido pela comissão técnica, já que a equipe terá dois dias de folga após o retorno da Inglaterra, e o ponta belga voltará aos treinos na quinta-feira com o restante de seus companheiros para retomar os preparativos para a nova temporada.

Ao longo da próxima temporada, Bisseau busca se firmar entre os jogadores da equipe principal sem deixar de continuar desenvolvendo suas habilidades na equipe reserva, em um plano que visa lapidar seu talento ao lado da elite de jogadores do clube catalão.