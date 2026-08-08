O Barcelona anunciou a realização de mais um amistoso dentro de sua programação de preparação para a próxima temporada, 2026-2027.

De acordo com o site oficial do Barcelona, a equipe de Hansi Flick será visitante do Basel, da Suíça, no domingo, 16 de agosto, às 16h30 (horário de verão da Europa Central), no St. Jakob-Park, um dos estádios de futebol mais destacados da Suíça.

Depois do amistoso contra o Birmingham City e do torneio triangular em Udine contra o Nottingham Forest e a Udinese, o jogo diante do Basel será o terceiro confronto da equipe durante o período de preparação.

O último jogo preparatório antes do início oficial da temporada será a Troféu Joan Gamper contra o Al Ahly, do Egito, que também marcará a apresentação oficial da equipe diante de sua torcida em seu estádio.

Confrontos anteriores

Barcelona e Basel se enfrentaram duas vezes em competições oficiais, ambos os duelos válidos pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2008-2009.

A equipe catalã conquistou uma grande vitória por 5 a 0 no St. Jakob-Park, com gols de Lionel Messi, Sergio Busquets, Bojan Krkić (dois) e Xavi Hernández, enquanto o jogo de volta no Camp Nou terminou empatado em 1 a 1, com Messi marcando novamente.

Antes desses confrontos, o Barcelona também disputou duas partidas na Copa das Feiras Europeias, dentro das competições da temporada 1958-1960, contra uma equipe que representava a cidade de Basel.

A equipe conseguiu vencer as duas partidas, após triunfar fora de casa por 2 a 1 e, em seguida, decidir o jogo de volta pelo placar de 5 a 2.

Um estádio que carrega memórias especiais

A cidade de Basel ocupa um lugar especial na história do Barcelona, pois recebeu, em 16 de maio de 1979, a final da Recopa Europeia, que registrou a vitória da equipe catalã sobre o Fortuna Düsseldorf por 4 a 3, após um duelo inesquecível que se estendeu até a prorrogação.

Aquela vitória garantiu ao Barcelona o primeiro grande título europeu de sua história, e a partida também contou com um apoio da torcida sem precedentes, depois que cerca de 30 mil torcedores da equipe se dirigiram à Suíça para apoiar os jogadores, na primeira grande viagem em massa da torcida do Barcelona para fora de casa para assistir a uma final europeia.

E, mais de quatro décadas depois, o Barcelona retorna a Basel, cidade ligada para sempre a um dos capítulos mais inesquecíveis da história do clube.