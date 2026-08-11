Oficial: Barcelona emite comunicado chocante sobre a situação de seu astro

O Barcelona sofreu um duro golpe poucos dias antes do início da nova temporada, depois que o clube anunciou oficialmente a lesão de seu jogador sueco Roony Bardghji, com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O anúncio do Barcelona confirmou os temores que surgiram nas últimas horas, após o jogador sofrer a lesão durante os treinos da equipe, em meio a indícios iniciais da gravidade da contusão e da possibilidade de um afastamento prolongado.

O clube catalão esclareceu em comunicado divulgado em seu site oficial que Bardghji passará por uma cirurgia nos próximos dias, sem determinar o tempo de sua ausência dos gramados, à espera da realização da operação e da avaliação completa de seu quadro.

A dificuldade do golpe aumenta para o jogador sueco pelo fato de a lesão atual ter ocorrido no mesmo joelho direito no qual ele já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante seu período no Copenhague.

Bardghji, de 20 anos, se preparava para a nova temporada com o Barcelona, depois de ter atuado pela equipe na temporada passada em 28 partidas oficiais por diferentes competições.

O jogador disputou 21 partidas no Campeonato Espanhol, além de 5 jogos na Liga dos Campeões da Europa, uma partida na Copa do Rei da Espanha e outra na Supercopa da Espanha, tendo marcado dois gols e dado 4 assistências.

Espera-se que a necessidade de uma intervenção cirúrgica represente um forte golpe para os planos do jogador com o Barcelona, especialmente porque a lesão no ligamento cruzado geralmente exige um longo período de recuperação e reabilitação antes do retorno aos gramados.

Bardghji era um dos jogadores em torno dos quais pairavam especulações sobre o futuro no Barcelona durante a janela de transferências de verão, já que estava aberto a uma saída, seja por meio de empréstimo ou de transferência com opção de recompra.

Mas a nova lesão pode virar de cabeça para baixo os cálculos do jogador e do clube, agora que o foco passou a ser a jornada de recuperação e o retorno aos gramados, em vez da busca por um novo destino.

A lesão do ponta sueco chega em um momento extremamente difícil para o Barcelona, que se prepara para o início da nova temporada, tornando sua perda um golpe adicional para a equipe antes do começo das competições oficiais.

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