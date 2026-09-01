O Barcelona anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.

O Barça disse, em comunicado oficial: "Arsenal e Barcelona chegaram a um acordo pela transferência de Gabriel Jesus para o clube catalão, e o atacante brasileiro assinou um contrato com o Barcelona por três temporadas".

E acrescentou: "Gabriel Jesus nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 3 de abril de 1997, e começou sua carreira no futebol em sua cidade natal, no clube Anhanguera. Depois transferiu-se para a base do Palmeiras, um dos maiores clubes do país. Disputou suas primeiras partidas com a equipe em março de 2015, e conquistou com ela a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro em 2016, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2016".



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E prosseguiu: "As atuações de destaque que Jesus apresentou no Brasil deram ao jogador a oportunidade de se transferir para a Europa, e no verão de 2016 ele assinou com o Manchester City, comandado por Pep Guardiola".

E continuou: "Jesus disputou no total 236 partidas com a equipe, nas quais marcou 95 gols e deu 45 assistências. Durante seu período no Manchester City, conquistou quatro títulos da Premier League, a Copa da Inglaterra uma vez, quatro títulos da Copa da Liga e o Community Shield duas vezes, em 2018 e 2019".

Em julho de 2022, Jesus assinou com o Arsenal, e disputou com o clube 123 partidas, nas quais marcou 32 gols e deu 22 assistências.

Em janeiro de 2025, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, que o afastou dos gramados até dezembro. Posteriormente, contribuiu para a conquista do Arsenal do título da Premier League na temporada 2025-2026, após ter marcado três gols em 14 partidas.



