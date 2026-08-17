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Hussein Hamdy

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Oficial: Barcelona anuncia a transferência de seu jogador para o Ajax

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Novo desafio

O Barcelona anunciou a transferência de um de seus jovens jogadores promissores para o Ajax durante a atual janela de transferências de verão.

O Barcelona disse, em comunicado em sua conta oficial na rede "X": "Jofre Torrents vai se transferir para o Ajax".

E acrescentou: "Barcelona e Ajax chegaram a um acordo sobre a transferência do zagueiro Jofre Torrents para o clube holandês".

E concluiu: "O clube gostaria de expressar sua gratidão a Jofre Torrents pelo seu comprometimento, profissionalismo e dedicação ao longo de todos esses anos na defesa da camisa blaugrana, e lhe deseja toda a sorte e sucesso nesta nova etapa de sua carreira profissional".

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