O Tottenham Hotspur anunciou a contratação de Savinho, vindo do Manchester City (sem revelar a duração do contrato), com a condição de obter a permissão de trabalho, tornando o ponta brasileiro um novo jogador nas fileiras dos Spurs.

Savinho disse: "Levou algum tempo, mas estou muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade em um clube especial, com um dos melhores treinadores do mundo".

E acrescentou: "Assim que conversei com o treinador, percebi que precisava vir para cá. Ele me disse que quer me ajudar a alcançar o mais alto nível, e acredito que podemos conquistar isso juntos, como equipe".

Johan Lange, o diretor esportivo, afirmou: "Savinho é um jogador que estava entre nossos interesses há algum tempo, e estou feliz por ele agora se juntar ao Tottenham Hotspur. Ele já demonstrou sua qualidade nos mais altos níveis, e acreditamos que suas capacidades, seu estilo e sua mentalidade se encaixarão perfeitamente na equipe que estamos construindo aqui".

E acrescentou: "Sei que ele vai empolgar nossa torcida toda vez que a bola chegar até ele, e espero acompanhar sua evolução sob o comando de Roberto".

Roberto De Zerbi, o treinador, declarou: "Savinho é um jogador que traz energia, imaginação e qualidade às posições laterais. Tem a coragem de enfrentar os zagueiros e a capacidade de mudar o rumo da partida graças à sua criatividade".

E acrescentou: "Estamos muito felizes por tê-lo conosco, e espero trabalhar com ele, ajudá-lo a continuar evoluindo e vê-lo acrescentar sua personalidade à equipe".

Savinho, de 22 anos, destaca-se pela velocidade e pela emoção na posição de ponta, além de ser um jogador da seleção brasileira, e se juntou ao Tottenham Hotspur após duas temporadas que passou no Manchester City.



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