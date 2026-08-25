Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRENTFORDAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

Oficial: astro do Manchester City se transfere para o Tottenham

Tottenham
Manchester City
Savinho
Premier League
England
Brasil

Ele vai se reinventar com os Spurs?

O Tottenham Hotspur anunciou a contratação de Savinho, vindo do Manchester City (sem revelar a duração do contrato), com a condição de obter a permissão de trabalho, tornando o ponta brasileiro um novo jogador nas fileiras dos Spurs.

Savinho disse: "Levou algum tempo, mas estou muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade em um clube especial, com um dos melhores treinadores do mundo".

E acrescentou: "Assim que conversei com o treinador, percebi que precisava vir para cá. Ele me disse que quer me ajudar a alcançar o mais alto nível, e acredito que podemos conquistar isso juntos, como equipe".

Johan Lange, o diretor esportivo, afirmou: "Savinho é um jogador que estava entre nossos interesses há algum tempo, e estou feliz por ele agora se juntar ao Tottenham Hotspur. Ele já demonstrou sua qualidade nos mais altos níveis, e acreditamos que suas capacidades, seu estilo e sua mentalidade se encaixarão perfeitamente na equipe que estamos construindo aqui".

E acrescentou: "Sei que ele vai empolgar nossa torcida toda vez que a bola chegar até ele, e espero acompanhar sua evolução sob o comando de Roberto".

Carabao Cup
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Charlton Athletic crest
Charlton Athletic
CHA
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Roberto De Zerbi, o treinador, declarou: "Savinho é um jogador que traz energia, imaginação e qualidade às posições laterais. Tem a coragem de enfrentar os zagueiros e a capacidade de mudar o rumo da partida graças à sua criatividade".

E acrescentou: "Estamos muito felizes por tê-lo conosco, e espero trabalhar com ele, ajudá-lo a continuar evoluindo e vê-lo acrescentar sua personalidade à equipe".

Savinho, de 22 anos, destaca-se pela velocidade e pela emoção na posição de ponta, além de ser um jogador da seleção brasileira, e se juntou ao Tottenham Hotspur após duas temporadas que passou no Manchester City.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google