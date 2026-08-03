A Federação Argelina de Futebol encerrou, na noite desta segunda-feira, a era do treinador Vladimir Petkovic, após anunciar o fim de comum acordo do vínculo contratual que o unia ao técnico bósnio-suíço e à sua comissão técnica, dando início a uma nova fase na trajetória da seleção da Argélia como preparação para os próximos compromissos.

A Federação Argelina de Futebol anunciou, em comunicado oficial, o fim da relação contratual que a ligava ao treinador Vladimir Petkovic e à sua comissão técnica, afirmando que a decisão foi tomada em acordo amigável entre as duas partes.

A federação esclareceu que Petkovic encerrou sua passagem pela seleção da Argélia após um período de 29 meses, durante o qual esteve à frente da comissão técnica da seleção nacional e comandou a Argélia em diversas competições e compromissos.

A Federação Argelina de Futebol dirigiu sinceras palavras de agradecimento e reconhecimento a Vladimir Petkovic e a todos os integrantes de sua comissão técnica, elogiando o profissionalismo, o comprometimento e a dedicação demonstrados no cumprimento de suas funções durante todo o período de trabalho com a seleção.

A federação afirmou que a comissão técnica empreendeu grandes esforços durante seu período à frente da seleção nacional, manifestando seu reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo dos últimos meses e pela contribuição prestada em prol do futebol argelino.

Ao encerrar seu comunicado, a Federação Argelina de Futebol desejou ao treinador Vladimir Petkovic e a todos os seus auxiliares constante sucesso e êxito em suas próximas etapas, manifestando seu apreço pela relação profissional que uniu as duas partes durante todo o período de cooperação.