Oficial: Amrabat se transfere para gigante europeu

Sofyan Amrabat, estrela da seleção do Marrocos, transferiu-se para um dos grandes clubes da Europa durante a atual janela de transferências de verão.

O Ajax de Amsterdã anunciou ter chegado a um acordo oficial para a contratação do internacional marroquino Sofyan Amrabat em uma transferência gratuita, após a rescisão de seu contrato com o clube anterior, o Fenerbahçe.

Amrabat, de 30 anos, assinou seu contrato com o Ajax, que entrou em vigor de imediato e será válido até 30 de junho de 2028.





Amrabat começou sua carreira no Utrecht, antes de jogar posteriormente na Holanda com a camisa do Feyenoord, para depois se transferir para fora do país.

O jogador passou sucessivamente por Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United e Fenerbahçe.

Na última temporada, Amrabat jogou na Espanha pelo Real Betis, e o internacional de 30 anos também disputou recentemente sua terceira Copa do Mundo com a seleção do Marrocos.

Jordi Cruyff, diretor esportivo do Ajax, afirmou: "Estamos muito felizes por termos conseguido contratar o Sofyan. Ele é forte fisicamente, possui grandes qualidades com a bola e tem uma vasta experiência internacional. Além disso, conhece bem o Campeonato Holandês, por isso esperamos que se adapte rapidamente. Ao contratá-lo, conseguimos exatamente o jogador com as características que procurávamos".



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