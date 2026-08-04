Oficial: a federação saudita contrata o substituto de Mario Mitaj

O clube saudita Al-Ittihad fechou a contratação do lateral-esquerdo Fares Abidi, vindo do Neom, após a conclusão das negociações e o acordo sobre os aspectos financeiros e contratuais do negócio.

O Al-Ittihad confirmou, em comunicado oficial por meio de suas contas nas redes sociais, a conclusão da transferência nas últimas horas, atendendo ao pedido do treinador Jens Wenzig, que recomendou a contratação do jogador para reforçar o setor esquerdo, substituindo o falecido Mário Metai.

O Al-Ittihad segue com suas movimentações no mercado de transferências de verão para reforçar seu elenco antes do início da nova temporada, enquanto Abidi superou vários nomes que estavam na mesa do clube para ocupar a posição de lateral-esquerdo.

Abidi tem 27 anos e nasceu no estado americano da Califórnia, onde iniciou sua carreira nos gramados americanos antes de se transferir para o Campeonato Saudita pela porta do Al-Wehda, em 2020. Posteriormente, defendeu os clubes Al-Qadsiah e Al-Fayha, antes de se juntar ao Neom no verão passado, com quem disputou 34 partidas e deu 3 assistências.