Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1075227132.jpgMikolaj Barbanell

Traduzido por

Oficial: a federação saudita contrata o substituto de Mario Mitaj

Mercado da bola
F. Abdi
Neom SC
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
M. Mitaj
Arábia Saudita
Albânia

Fares Abedi veste a camisa do Al Ahli

O clube saudita Al-Ittihad fechou a contratação do lateral-esquerdo Fares Abidi, vindo do Neom, após a conclusão das negociações e o acordo sobre os aspectos financeiros e contratuais do negócio.

O Al-Ittihad confirmou, em comunicado oficial por meio de suas contas nas redes sociais, a conclusão da transferência nas últimas horas, atendendo ao pedido do treinador Jens Wenzig, que recomendou a contratação do jogador para reforçar o setor esquerdo, substituindo o falecido Mário Metai.

O Al-Ittihad segue com suas movimentações no mercado de transferências de verão para reforçar seu elenco antes do início da nova temporada, enquanto Abidi superou vários nomes que estavam na mesa do clube para ocupar a posição de lateral-esquerdo.

Abidi tem 27 anos e nasceu no estado americano da Califórnia, onde iniciou sua carreira nos gramados americanos antes de se transferir para o Campeonato Saudita pela porta do Al-Wehda, em 2020. Posteriormente, defendeu os clubes Al-Qadsiah e Al-Fayha, antes de se juntar ao Neom no verão passado, com quem disputou 34 partidas e deu 3 assistências.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google