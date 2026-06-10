Oferta histórica do Manchester City para contratar o craque da seleção inglesa

Uma reportagem divulgada nesta quarta-feira afirma que o Manchester City está pronto para apresentar uma oferta histórica para contratar o craque do Nottingham Forest neste verão.

O Manchester City fracassou em sua primeira tentativa de contratar Elliot Anderson, meio-campista do Nottingham Forest e da seleção inglesa, durante a janela de transferências de verão.

Espera-se que Anderson faça parte da seleção titular da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, por isso o Nottingham Forest tenta vendê-lo pelo maior valor possível.

O jornal “The Sun” informou, na noite de hoje, que o Manchester City está disposto a fazer de Elliot Anderson o jogador inglês mais caro da história da Premier League.

O Manchester City preparou uma segunda oferta que se acredita valer cerca de 106 milhões de libras pelo jogador do Nottingham Forest.

A oferta também inclui uma série de acréscimos caso o jogador de 23 anos tenha sucesso no City, o que significa que o valor final pode chegar a 120 milhões de libras esterlinas.

Este negócio ultrapassará facilmente o valor pago pelo Arsenal (105 milhões de libras) para contratar Declan Rice quando ele se transferiu para o Emirates Stadium há três anos.

Isso também superará o recorde do Manchester City no mercado de transferências, que foi de 100 milhões de libras por Jack Grealish em 2021.

O Nottingham Forest quer cerca de 110 milhões de libras esterlinas adiantadas pelo astro da seleção inglesa, que está atualmente nos Estados Unidos com a seleção.

O Manchester City deseja concluir a negociação antes da participação do jogador na Copa do Mundo, e agora pode ser possível chegar a um acordo antes que os jogadores de Thomas Tuchel iniciem sua campanha contra a Croácia na quarta-feira.

O Manchester United, vizinho do Manchester City, é o outro clube que demonstra sério interesse pelo ex-jogador do Newcastle, de 23 anos.