Continuam as reações às indicações da Bola de Ouro reveladas recentemente, que foram amplamente negativas nos meios catalães, diante da ausência de alguns dos principais astros do Barcelona na lista dos 30 jogadores.

Nesse sentido, Alfredo Martínez escreveu neste domingo no jornal catalão "Sport": "Ganhar a Bola de Ouro é assim tão importante? Prêmios que não incluem Pedri e Raphinha entre os 30 melhores jogadores da temporada perdem sua legitimidade desde o início".

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O autor acrescentou que o mundo do futebol permanece baseado em gostos e opiniões subjetivas, mas há decisões "extremamente evidentes", como "escolher jogadores como Cuadrado e Mané e deixar de fora os gênios do Barcelona, que deveriam estar, quase sem discussão, entre os 10 ou 15 melhores jogadores do mundo".

"A grande verdade"

E prosseguiu: "A grande verdade é que nunca vamos concordar, pois cada pessoa tem suas preferências, e isso é normal. E, no fim, a gente acaba pensando na importância de ganhar a Bola de Ouro, e até que ponto o jogador, e sobretudo o seu clube, precisa dessa condecoração. E vocês vão se surpreender com alguns nomes históricos e grandiosos que foram repetidamente descartados dessa corrida narcisista rumo à indicação à Bola de Ouro".

Martínez continuou: "No fim das contas, é mais um produto de marketing e venda de imagem; aliás, a empresa organizadora lucra mais com isso do que os próprios jogadores. E é certo que a maior parte das torcidas dos clubes valoriza seus jogadores, tenham eles ganhado a Bola de Ouro ou não, e vai considerá-los com o mesmo valor no dia anterior e no dia seguinte à conquista. Pois eles sabem melhor do que ninguém o que oferecem à sua equipe e qual é o seu verdadeiro nível dentro de campo".

E completou: "Todos nós demos à Bola de Ouro um poder exagerado, como se tivesse se tornado quase um dogma, quando na verdade não passa de um grupo de jornalistas, cada um com seus próprios gostos, que supostamente devem nos dizer quem é o melhor: este jogador ou aquele. E há uma imensa e significativa lista de grandes jogadores que tiveram trajetórias impressionantes, não ganharam a Bola de Ouro e nem por isso foram menos grandiosos".

O autor encerrou: "Que a deem a quem quiserem. O Barcelona já conhece as Bolas de Ouro que tem dentro do seu elenco. Obrigado".

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