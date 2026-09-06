O capitão do Arsenal, Martin Ødegaard, alertou seus companheiros de equipe sobre a necessidade de se prepararem para uma batalha física antes do dérbi de Londres deste domingo contra o Chelsea, na terceira rodada da Premier League.

Ambos os clubes tiveram um início perfeito na nova temporada, e suas campanhas invictas estarão em jogo no Emirates Stadium hoje.

O Arsenal retomou de onde havia parado na temporada passada, apoiando-se em sua capacidade defensiva para conquistar duas vitórias consecutivas sem sofrer gols contra Coventry City e Aston Villa.

Em contrapartida, o Chelsea pareceu instável na defesa, já tendo sofrido cinco gols, e foi salvo em grande parte por seu impressionante setor ofensivo.

Antes do primeiro confronto de peso nesta temporada, Ødegaard disse: "Estivemos nos preparando para enfrentar o Chelsea durante toda a semana, então é claro que os observamos um pouco mais".

E acrescentou, segundo informou o jornal inglês "Metro": "Acho que eles apresentaram um desempenho ofensivo excelente até agora, jogando um bom futebol ofensivo. Têm alguns jogadores realmente especiais e fecharam mais contratações neste verão".

E prosseguiu: "Eles têm a capacidade de criar problemas em qualquer situação, então será um grande teste para nós e um jogo forte que estamos realmente ansiosos para disputar".

E completou: "É um grande jogo no início da temporada. Eles começaram bem, e nós começamos bem, é um dérbi, então, claro, é um jogo enorme".

E apontou: "Queremos conquistar a vitória para dar continuidade à campanha, seguir construindo, e vemos nisto uma boa oportunidade para mostrarmos nossa qualidade mais uma vez e permanecermos no topo".

E encerrou suas declarações: "Se apresentarmos o desempenho que queremos, não importará muito o que as outras equipes fazem, mas é claro que vamos observá-las e analisá-las".

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