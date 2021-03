Oddspedia: a nova geração do portal de esportes

Além de informações para apostas, site oferece ampla cobertura de diversas modalidades em um formato acessível e prático

A Oddspedia é um dos principais sites de esportes do mundo, que evoluiu de uma plataforma puramente dedicada à comparação de odds para um projeto que, hoje, cobre todos os interesses dos fãs de esportes. Quem ama algum esporte, segue e vibra com seu time favorito vai encontrar o que procura no site.

O objetivo da Oddspedia é oferecer o máximo de valor possível ao usuário, com informações pensadas a garantir a melhor experiência: começa garantindo uma comparação de odds confiável, com números verificados em tempo real em mais de oitenta casas de apostas, garantindo, assim, que somente os dados mais atualizados sejam exibidos. Além disso, oferece recursos que não são encontrados com frequência na concorrência, como geolocalização para mostrar apenas sites de apostas relevantes para o usuário, links diretos para as casas de apostas, histórico completo de movimentos das odds e inúmeras ferramentas para ajudar na escolha do apostador.

Isso é parte do que torna a Oddspedia um dos melhores sites para comparação de odds, mas o alcance do site vai além, contando com uma cobertura sólida de esportes, fornecendo informações sobre resultados ao vivo de mais de 30 modalidades diferentes. Os usuários também podem explorar estatísticas esportivas, bônus e promoções, ou mesmo ler as últimas notícias sobre suas ligas, times e jogos favoritos. Tudo isso apresentado em uma experiência web semelhante à de um aplicativo, com desempenho rápido e um design moderno, o que faz a Oddspedia se diferenciar e destacar de seus concorrentes.

O cofundador da Oddspedia, Jeton Kodia, acredita que o site está muito bem preparado para a abertura dos mercados de apostas no Brasil. Com a provável legalização das apostas esportivas no país cada vez mais próxima, a empresa tem trabalhado arduamente para oferecer aos usuários brasileiros o melhor produto em seu campo, inclusive oferecendo a Oddspedia em português, idioma oficial do país, e garantindo uma cobertura de 100% de todos os esportes, ligas e jogos de interesse do público brasileiro.

A Oddspedia aguarda atentamente a abertura mercado brasileiro de apostas em sua plenitude. E continuará a se preparar e instalar novos produtos exclusivos e de interesse para todos os seus usuários.

Por Oddspedia