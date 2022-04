Odair, Mano e os favoritos a técnico do Inter após a saída de Medina

O Internacional anunciou a demissão de Alexander ‘Cacique’ Medina do cargo de treinador da equipe no início desta sexta-feira (15), um dia após o empate da equipe em casa diante do Guaireña, pela Copa Sul-Americana. Em seguida, a direção colorada já passou a vasculhar o mercado para encontrar um substituto do uruguaio e, de acordo com apuração da GOAL, dois nomes estão liderando: Mano Menezes e Odair Hellmann.

Quem surge como prioridade neste momento é o atual treinador do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, mais precisamente de Dubai. Odair tem contrato vigente e deve cumprir o vínculo, que tem duração até o fim da temporada de 2022/23.

Mesmo sabendo disso, a direção do Internacional tem Odair como prioridade. No Al-Wasl, o treinador não tem uma multa rescisória, como soube a GOAL. Sendo assim, o clube de Porto Alegre teria que negociar um valor satisfatório para repatriar o treinador.

O outro nome forte na corrida para substituir Medina no Inter é o de Mano Menezes. Livre no mercado desde que foi demitido do Al-Nassr, em setembro do ano passado, o treinador agrada a diretoria colorada. Segundo a reportagem, o treinador inclusive já teria inclusive recebido o contato de um intermediário para tratar sobre o negócio.

Um dos nomes mais pedidos pela torcida colorada é o de Cuca. Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro em 2021. O treinador, no entanto, não pretende trabalhar neste momento e tem poucas chances de se tornar o novo treinador colorado.

O resultado do time comandado por Medina contra o modesto time paraguaio encerra um trabalho de poucos meses, desempenho abaixo do esperado e resultados ruins: foram apenas seis vitórias conquistadas em 17 jogos, além de seis empates e sete derrotas. Nas competições, o Inter acumula eliminações para Globo e Grêmio, na Copa do Brasil e no Gauchão, e vê suas chances a perigo em seu grupo na Sul-Americana, onde apenas o primeiro colocado avança à fase seguinte.

Sem Medina, o auxiliar Cauan de Almeida irá comandar a equipe colorada diante do Fortaleza no próximo domingo (17), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão 2022.