Sabia dessa? Odair Hellmann reencontra o Fluminense, onde foi campeão da Série C

O atual técnico do Internacional atuava no meio-campo e fez gol sobre o folclórico time formado por bombeiros, em 1999

Se pensarmos na “Lei do Ex” para o duelo deste sábado (03), entre e , poderemos citar, pelo lado tricolor, Muriel e Allan; Rafael Sóbis, Rodrigo Lindoso e Wellington Silva pelos colorados. Um outro nome ligado a ambos os clubes, que pouca gente se lembra, é Odair Hellmann, treinador da equipe gaúcha.

Meio-campista, Odair pertencia ao Inter quando, em 1999, foi emprestado para o Clube das Laranjeiras. Naquela época, porém o Fluminense vivia o pior momento de sua história, precisando disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Odair não chegou a ser titular absoluto naquele time treinado por Parreira, mas deixou sua marca, por exemplo, com um gol marcado na vitória por 1 a 0 sobre o Dom Pedro, equipe semi-amadora formada por bombeiros de Brasília. O jogo, relembrado de maneira folclórica até hoje, foi difícil para o Tricolor, que conseguiu abrir o placar apenas no segundo tempo, com Odair completando, de primeira, para o fundo das redes no Maracanã.

A matéria do Globo Esporte, no dia seguinte àquele jogo, citou o atual técnico do Inter apenas na hora do gol. Odair foi campeão daquela pelo Fluminense e deixou o clube no ano seguinte, mas é pouco ou nada relembrado quando aquele título volta à tona... talvez porque não seja das melhores lembranças para o torcedor tricolor.