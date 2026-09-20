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Oblak sobre a polêmica da arbitragem no dérbi: E o que houve diante do Villarreal?

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Oblak
Espanha
Eslovênia

Polêmica em ascensão

Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, ressaltou a importância da vitória sobre o Real Madrid por 2 a 1 no dérbi da capital, destacando que sua equipe fez uma boa partida apesar de permitir que o adversário voltasse ao jogo.

Oblak declarou em entrevista à rede "DAZN" após a partida: "Não mantivemos nossa meta zerada, e isso é lamentável. Jogamos bem, mas demos a eles a chance de voltar. A vitória é importante, e estamos muito felizes com os três pontos, mas o Campeonato Espanhol é uma temporada longa".

Sobre a polêmica em torno da não expulsão de jogadores do Atlético, Oblak afirmou: "O árbitro reviu os dois lances e tomou sua decisão, e não posso dizer mais do que isso. Se aqueles casos não mereceram expulsão na partida do Villarreal, não acho que mereçam aqui também".

Sobre o clima no túnel entre os dois tempos da partida, Oblak explicou: "Eu estava lá, e nada de grave aconteceu. Houve algumas opiniões divergentes de parte de cada equipe, e eu não sabia da existência de qualquer caso de expulsão".

O goleiro elogiou o momento do time após a vitória sobre o Real Madrid, afirmando: "O vestiário está em excelente estado, e jogamos muito bem nas últimas partidas, apesar de terem sido muito difíceis".

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Sobre Julián Álvarez, que foi alvo de vaias da torcida do Atlético antes da partida, Oblak disse: "Isso terá o reconhecimento da torcida".

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