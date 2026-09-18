Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, falou sobre a situação de seu companheiro Julián Álvarez, antes do dérbi da capital espanhola diante do Real Madrid, no próximo domingo, no confronto de destaque da sétima rodada da atual edição de LaLiga.

O jornal Marca publicou as declarações de Oblak, que disse: "Os jogadores e os líderes trataram a situação de Julián Álvarez como algo que ficou no passado. Ele está conosco atualmente e nós o apoiamos".

E continuou: "Álvarez dá o máximo de si. Ele já disputou algumas partidas e ofereceu tudo o que pôde. Tenho certeza de que, enquanto permanecer aqui, entregará 100% de seu nível com muita dedicação, e fará tudo o que estiver ao seu alcance por este clube, para alcançar os melhores resultados possíveis".

E destacou: "Tivemos um desempenho muito bom nas últimas partidas, especialmente na última, na qual jogamos bem. Mas estamos no início da temporada, há jogadores ausentes, novos atletas chegaram e a equipe ainda está em fase de construção".

Oblak enfatizou: "Não acredito que o dérbi vá mudar o rumo da temporada do Atlético. Desde o primeiro dérbi, o objetivo sempre foi vencer. Você dá tudo o que tem em campo e disputa a partida com o desejo de oferecer o melhor que pode e de ajudar o time, e desta vez não será diferente".

O goleiro do Atlético explicou: "O futebol muda de maneira geral. Sofrer ou marcar gols passou a ser diferente do que era há alguns anos. Antigamente, as equipes defendiam melhor, e alguns times não tinham o mesmo poder ofensivo. O Campeonato Espanhol é difícil, e a forma de jogar nele passou a ser diferente do que era antes".

Sobre a evolução defensiva, comentou: "Espero que possamos manter a sequência de partidas em que não sofremos gols, mas as equipes agora sabem como encontrar os espaços que antes não eram capazes de explorar".

E ressaltou: "Koke é uma lenda deste clube, e continua provando isso. Ele joga graças ao que oferece, e não porque é o Koke ou porque disputou um grande número de partidas, mas sim pela forma como treina todos os dias".

E concluiu: "Vamos tentar conquistar o título de LaLiga. Competimos com grandes clubes como Real Madrid e Barcelona, além de Athletic Bilbao, Villarreal e Real Betis, mas em cada ano em que participamos, queremos vencer. Não lutamos para ocupar uma das quatro primeiras posições, e sim para sermos campeões".

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