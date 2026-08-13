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Muhammad Sharaf Eldeen

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O zagueiro do Egito acerta com o Campeonato Italiano

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O. Fayed
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Um único passo separa Fayed do Calcio

O jogador egípcio Omar Fayed chegou à Itália nesta quinta-feira, preparando-se para concluir sua transferência para um dos clubes do país, vindo do Fenerbahçe da Turquia, segundo um relatório jornalístico.

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que o Fenerbahçe chegou a um acordo para vender Fayed ao Frosinone da Itália, antes de o zagueiro de 23 anos viajar para se submeter aos exames médicos e assinar os contratos.

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Fayed nasceu em 4 de julho de 2003, atua na posição de zagueiro central e tem 1,92 metro de altura.

Ele começou sua carreira nas categorias de base do clube Al Mokawloon Al Arab, antes de ser promovido ao time principal, e depois se transferiu para o Fenerbahçe em agosto de 2023, com um contrato válido até junho de 2027.

Durante seu período no Fenerbahçe, Fayed passou por experiências de empréstimo, jogando pelo Novi Pazar da Sérvia, depois pelo Beerschot da Bélgica e, por último, pelo Arouca de Portugal na temporada 2025-2026, antes de retornar ao clube turco.

Até o momento, ele não disputou nenhuma partida oficial pelo time principal do Fenerbahçe.

No âmbito internacional, Fayed representou as seleções do Egito nas categorias de base e disputou os Jogos Olímpicos (Paris 2024), tendo 10 participações pela seleção do Egito sub-23, de acordo com os dados do "Transfermarkt".

Segundo os relatórios que revelaram os detalhes do acordo, o valor da transferência de Fayed ao Frosinone é de cerca de 500 mil euros, além de bônus, à espera de que ele passe pelos exames médicos e assine os contratos.


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