O zagueiro do Ajax, Anton Gaaei, pode deixar Amsterdã: há interesse concreto da Série A

Anton Gaaei pode deixar o Ajax neste verão para jogar na Série A, segundo o jornalista especializado em transferências Gianluca Di Marzio. O lateral-direito está na mira do Sassuolo.

O interesse do Sassuolo não surge do nada. O clube da Emilia-Romagna já havia demonstrado interesse sério na última janela de transferências, mas a transação não se concretizou na ocasião.

Talvez este verão seja diferente. Gaaei tem contrato com o Ajax até meados de 2028, clube para o qual chegou em 2023. Após um início bastante difícil, ele já se tornou um jogador valorizado.

No entanto, resta saber até que ponto Gaaei será do agrado do técnico Míchel, que foi recentemente nomeado como novo treinador principal em Amsterdã.

Di Marzio escreve que o Sassuolo “está fazendo de tudo para contratá-lo”. O valor de Gaaei é estimado pelo Transfermarkt em cinco milhões de euros.

Ainda não se sabe quanto o Sassuolo precisaria desembolsar para rescindir o contrato de Gaaei. O jogador, que disputou uma partida pela seleção dinamarquesa, jogou até o momento 111 partidas pelo Ajax (7 gols e 13 assistências).

O Ajax inicia na sexta-feira a preparação para a próxima temporada. Nessa data, Míchel comandará seu primeiro treino. Leia aqui mais sobre a preparação do time de Amsterdã.