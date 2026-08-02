Em um movimento que visa reforçar a experiência e a estabilidade em seu elenco, o Wydad AC anunciou oficialmente o retorno de seu ex-capitão Yahya Jabrane à casa vermelha, por meio de um contrato de uma temporada, dentro da estratégia do time de fortalecer o plantel antes do início dos próximos compromissos.

Segundo o site marroquino "Al Batola", o tradicional clube marroquino manifestou suas calorosas boas-vindas ao retorno de Jabrane, apostando em sua longa experiência e profundo conhecimento do ambiente e da cultura do time, a fim de agregar valor real ao grupo e ajudá-lo a alcançar as ambições almejadas e a agradar a fiel torcida.

A pauta das renovações

Nesse mesmo contexto, a nova diretoria do Wydad AC colocou entre suas prioridades urgentes a pauta da renovação de contratos de vários pilares fundamentais do time, à frente deles o goleiro El Mehdi Benabid e o lateral-direito Mohamed Moufid, cujos contratos com o clube se encerram ao fim da próxima temporada.

A diretoria vermelha se esforça para resolver a pauta da permanência dos jogadores o mais rápido possível, evitando que eles entrem na fase que lhes permite, legalmente, negociar livremente com clubes rivais, o que poderia expor o time à perda de peças centrais sem qualquer compensação financeira.

A torcida do Wydad aguarda com grande ansiedade os resultados das negociações em curso entre as duas partes, especialmente no que diz respeito ao futuro do goleiro El Mehdi Benabid, que se destacou como um dos principais e mais brilhantes astros do time na temporada passada, e passou a ocupar um lugar especial no coração dos torcedores.

Reforços de qualidade

No mesmo contexto, o Wydad havia revelado, no último sábado, a contratação de 3 novos jogadores para o seu elenco, à frente deles o goleiro Rachid Ghanimi, vindo do FUS Rabat com um contrato de 3 temporadas completas, além de Aymen El Hassouni e Hamza Jannat Allah, no âmbito de um plano abrangente para renovar o sangue do time e reforçar sua capacidade competitiva em todas as frentes.

Essas movimentações ativas no mercado de transferências refletem o desejo da nova diretoria de construir um time equilibrado, que reúna experiência e juventude, capaz de competir com força por todos os títulos nacionais e continentais, e de conquistar as taças que a fiel torcida aguarda com impaciência.