Nuno Espírito Santo continuará como técnico do West Ham United na próxima temporada, conforme anunciou o clube por meio de seus canais oficiais. O rebaixamento do clube, portanto, não foi fatal para ele.

No último fim de semana, a cortina caiu definitivamente para os londrinos, apesar de uma ampla vitória sobre o Leeds em casa. O rival direto, o Tottenham Hotspur, também venceu seu último jogo, o que fez com que o West Ham não conseguisse mais escapar do rebaixamento.

Com isso, o clube volta à segunda divisão da Inglaterra após quatorze anos. Desde a temporada 2012/13, o West Ham atuava na Premier League, tendo como destaque o sexto lugar em 2020/21 e a conquista da Conference League em 2022/23.

Apesar disso, o West Ham mantém a confiança no técnico português. O clube informou que Espírito Santo está “muito motivado” para levar o time de volta à Premier League, uma tarefa que ele já cumpriu anteriormente. Em 2018, ele levou o Wolverhampton Wanderers da Championship para a primeira divisão.

Foi uma temporada agitada para o técnico de 52 anos, que havia sido demitido prematuramente pelo Nottingham Forest no início deste ano. Pouco depois, ele assumiu o lugar de Graham Potter no London Stadium.

Ele encontrou um time em dificuldades: nas primeiras cinco partidas sob o comando de Potter, foram conquistados apenas três pontos. A missão ficou clara a partir daquele momento: evitar o rebaixamento.

Após a pausa de inverno, o West Ham mostrou uma melhora visível, mas isso acabou não sendo suficiente para garantir a permanência na divisão.