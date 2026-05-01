O Vitesse recebe ótimas notícias sobre o futuro do clube

Na manhã de sexta-feira, o Supremo Tribunal trouxe boas notícias para o Vitesse: a decisão de 3 de setembro de 2025 de admitir o clube de Arnhem no futebol profissional pode, na opinião deles, ser mantida.

Isso representa um importante marco jurídico para o Vitesse na longa batalha contra a KNVB. O procurador-geral do Supremo Tribunal aconselhou o Supremo Tribunal a manter a decisão de suspender a revogação da licença proferida pelo Tribunal de Justiça de Arnhem em setembro.

A decisão do Tribunal de Justiça permanece, portanto, válida por enquanto. Com isso, o Vitesse mantém, por enquanto, a licença para o futebol profissional.

Reação do Vitesse

O Vitesse reage à notícia positiva por meio do site do clube. Claudia Lap, presidente do Conselho Fiscal, toma a palavra. “Este caso ainda não tem vencedores; o tempo é e continua sendo nosso inimigo. No fim das contas, o que importa é que não queremos jogar provisoriamente, mas sim de forma definitiva.”

“Para isso, precisamos da Aprovação de Alteração de Controle e de uma licença. Sobre esses dois pontos, estamos há meses em intensas negociações com a KNVB e a Comissão de Licenças. Essas negociações estão em fase final. Esperamos que isso seja concluído rapidamente, pois precisamos de cada semana na preparação para a nova temporada”, continua Lap.

Ainda assim, Lap conclui de forma positiva. “Encaramos isso como um importante sinal jurídico e continuamos a nos empenhar com a mesma determinação para garantir definitivamente o futuro do nosso clube.”

No momento, nada muda no dia a dia do Vitesse. O clube continua focado, sem alterações, na estabilidade esportiva, organizacional e financeira, conforme consta no comunicado à imprensa.